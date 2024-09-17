https://ria.ru/20240917/kherson-1973264633.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 17.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:38
2024-09-17T19:38
2024-09-17T19:38
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:60:856:542_1920x0_80_0_0_62a68e3f79c71836e60910a678312196.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
россия
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_b08ff241838996da57e7c4211f4ecccf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"Страна.ua": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы