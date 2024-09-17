https://ria.ru/20240917/kherson-1973125386.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 17.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T10:58

2024-09-17T10:58

2024-09-17T10:58

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Как подчеркнули в "Общественном", тревога в регионе не объявлялась. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240914/obstrel-1972738745.html

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херсон, в мире, россия, херсонская область