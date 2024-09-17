https://ria.ru/20240917/kharkov-1973195868.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 17.09.2024
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:23
2024-09-17T15:23
2024-09-17T16:29
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram."Серия взрывов в Харькове", — указано в материале. Позднее информацию о взрывах подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240917/kiev-1973087754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область
В Харькове прогремели взрывы
"Общественное": в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги