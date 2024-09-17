https://ria.ru/20240917/kharkov-1973195868.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 17.09.2024

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:23

2024-09-17T15:23

2024-09-17T16:29

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram."Серия взрывов в Харькове", — указано в материале. Позднее информацию о взрывах подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240917/kiev-1973087754.html

https://ria.ru/20240916/obstanovka-1972549242.html

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харьковская область

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Варвара Скокшина

в мире, харьков, харьковская область