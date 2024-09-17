https://ria.ru/20240917/khamas-1973281573.html

ХАМАС возложило вину за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль

ХАМАС возложило вину за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль - РИА Новости, 17.09.2024

ХАМАС возложило вину за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль

Палестинское движение ХАМАС заявило, что осуждает взрывы пейджеров в Ливане и возлагает ответственность за это на Израиль. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T21:30

2024-09-17T21:30

2024-09-17T21:30

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ливан

израиль

хезболла

хамас

детонация сотен пейджеров в ливане

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КАИР, 17 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что осуждает взрывы пейджеров в Ливане и возлагает ответственность за это на Израиль. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. "Мы в "Исламском движении сопротивления" (ХАМАС) решительно осуждаем террористическую сионистскую (израильскую – ред.) агрессию против ливанских граждан путем подрыва устройств связи в различных районах Ливана", - говорится в заявлении движения. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.

https://ria.ru/20240917/livan-1973259840.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, детонация сотен пейджеров в ливане