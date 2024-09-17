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ХАМАС возложило вину за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль - РИА Новости, 17.09.2024
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21:30 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/khamas-1973281573.html
ХАМАС возложило вину за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль
ХАМАС возложило вину за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль - РИА Новости, 17.09.2024
ХАМАС возложило вину за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль
Палестинское движение ХАМАС заявило, что осуждает взрывы пейджеров в Ливане и возлагает ответственность за это на Израиль. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T21:30
2024-09-17T21:30
в мире
ливан
израиль
хезболла
хамас
детонация сотен пейджеров в ливане
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КАИР, 17 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что осуждает взрывы пейджеров в Ливане и возлагает ответственность за это на Израиль. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 2,8 тысячи человек, восемь погибли. "Мы в "Исламском движении сопротивления" (ХАМАС) решительно осуждаем террористическую сионистскую (израильскую – ред.) агрессию против ливанских граждан путем подрыва устройств связи в различных районах Ливана", - говорится в заявлении движения. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
https://ria.ru/20240917/livan-1973259840.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Детонация сотен пейджеров в Ливане
ХАМАС возложило вину за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль

ХАМАС осудило взрывы пейджеров в Ливане и возложило ответственность на Израиль

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
КАИР, 17 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что осуждает взрывы пейджеров в Ливане и возлагает ответственность за это на Израиль.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 2,8 тысячи человек, восемь погибли.
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
"Хезболла" возложила ответственность за взрывы пейджеров на Израиль
Вчера, 19:20
"Мы в "Исламском движении сопротивления" (ХАМАС) решительно осуждаем террористическую сионистскую (израильскую – ред.) агрессию против ливанских граждан путем подрыва устройств связи в различных районах Ливана", - говорится в заявлении движения.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
Детонация пейджеров в пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В Ливане сообщили о сотнях пострадавших от детонации пейджеров
Вчера, 17:33
 
В миреЛиванИзраильХезболлаХАМАСДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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