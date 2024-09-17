https://ria.ru/20240917/izvestiya-1973103197.html

Россиянам назвали сумму доходов, которая подпадет под налог на вклады

Россиянам назвали сумму доходов, которая подпадет под налог на вклады - РИА Новости, 17.09.2024

Россиянам назвали сумму доходов, которая подпадет под налог на вклады

Под налог на вклады подпадут доходы от 190 тысяч рублей, сообщают "Известия". РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:58

2024-09-17T08:58

2024-09-17T17:07

экономика

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Под налог на вклады подпадут доходы от 190 тысяч рублей, сообщают "Известия"."Порог повысился из-за увеличения ключевой ставки до 19 процентов", — говорится в материале.В статье указывается, что новый налог затронет порядка одного миллиона человек, что составляет не более пяти процентов вкладчиков.Отмечается, что для получения дохода в размере 190 тысяч или больше россиянину необходимо иметь депозит или накопительный счет с суммой более одного миллиона рублей.Во вторник газета РБК сообщила, что Федеральная налоговая служба начала рассылать россиянам уведомления о выплате налога на проценты по банковским вкладам по итогам 2023 года.

https://ria.ru/20240905/nalog-1779466757.html

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экономика, рбк (медиагруппа)