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Россиянам назвали сумму доходов, которая подпадет под налог на вклады - РИА Новости, 17.09.2024
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08:58 17.09.2024 (обновлено: 17:07 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/izvestiya-1973103197.html
Россиянам назвали сумму доходов, которая подпадет под налог на вклады
Россиянам назвали сумму доходов, которая подпадет под налог на вклады - РИА Новости, 17.09.2024
Россиянам назвали сумму доходов, которая подпадет под налог на вклады
Под налог на вклады подпадут доходы от 190 тысяч рублей, сообщают "Известия". РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T08:58
2024-09-17T17:07
экономика
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Под налог на вклады подпадут доходы от 190 тысяч рублей, сообщают "Известия"."Порог повысился из-за увеличения ключевой ставки до 19 процентов", — говорится в материале.В статье указывается, что новый налог затронет порядка одного миллиона человек, что составляет не более пяти процентов вкладчиков.Отмечается, что для получения дохода в размере 190 тысяч или больше россиянину необходимо иметь депозит или накопительный счет с суммой более одного миллиона рублей.Во вторник газета РБК сообщила, что Федеральная налоговая служба начала рассылать россиянам уведомления о выплате налога на проценты по банковским вкладам по итогам 2023 года.
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экономика, рбк (медиагруппа)
Экономика, РБК (медиагруппа)
Россиянам назвали сумму доходов, которая подпадет под налог на вклады

"Известия": под налог на вклады подпадут доходы от 190 тысяч рублей

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Под налог на вклады подпадут доходы от 190 тысяч рублей, сообщают "Известия".
«
"Порог повысился из-за увеличения ключевой ставки до 19 процентов", — говорится в материале.
В статье указывается, что новый налог затронет порядка одного миллиона человек, что составляет не более пяти процентов вкладчиков.
Отмечается, что для получения дохода в размере 190 тысяч или больше россиянину необходимо иметь депозит или накопительный счет с суммой более одного миллиона рублей.
Во вторник газета РБК сообщила, что Федеральная налоговая служба начала рассылать россиянам уведомления о выплате налога на проценты по банковским вкладам по итогам 2023 года.
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