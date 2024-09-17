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Израиль уничтожил трех бойцов "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 17.09.2024
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14:39 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/izrail-1973181896.html
Израиль уничтожил трех бойцов "Хезболлы" на юге Ливана
Израиль уничтожил трех бойцов "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 17.09.2024
Израиль уничтожил трех бойцов "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала троих бойцов шиитского ливанского движения "Хезболлах", действовавших в военном сооружении, расположенном на юге... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:39
2024-09-17T14:39
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала троих бойцов шиитского ливанского движения "Хезболлах", действовавших в военном сооружении, расположенном на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Силы Армии обороны Израиля обнаружили нескольких террористов из организации "Хезболлах", действующих в военной структуре организации в районе Блида на юге Ливана. ВВС Израиля нанесли удар по сооружению и уничтожили троих террористов, находившихся в нем", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что артиллерия ЦАХАЛ также нанесла удары по ряду других районов на юге Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240814/udar-1966136510.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль уничтожил трех бойцов "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ: на юге Ливана уничтожено трое бойцов "Хезболлы"

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкБейрут
Бейрут - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бейрут. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала троих бойцов шиитского ливанского движения "Хезболлах", действовавших в военном сооружении, расположенном на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"Силы Армии обороны Израиля обнаружили нескольких террористов из организации "Хезболлах", действующих в военной структуре организации в районе Блида на юге Ливана. ВВС Израиля нанесли удар по сооружению и уничтожили троих террористов, находившихся в нем", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что артиллерия ЦАХАЛ также нанесла удары по ряду других районов на юге Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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