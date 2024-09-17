https://ria.ru/20240917/izrail-1973181896.html

Израиль уничтожил трех бойцов "Хезболлы" на юге Ливана

Израиль уничтожил трех бойцов "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 17.09.2024

Израиль уничтожил трех бойцов "Хезболлы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала троих бойцов шиитского ливанского движения "Хезболлах", действовавших в военном сооружении, расположенном на юге... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:39

2024-09-17T14:39

2024-09-17T14:39

в мире

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576797776_0:322:2839:1919_1920x0_80_0_0_e627816d86f9617e4b3255b9f5f97af5.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала троих бойцов шиитского ливанского движения "Хезболлах", действовавших в военном сооружении, расположенном на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Силы Армии обороны Израиля обнаружили нескольких террористов из организации "Хезболлах", действующих в военной структуре организации в районе Блида на юге Ливана. ВВС Израиля нанесли удар по сооружению и уничтожили троих террористов, находившихся в нем", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что артиллерия ЦАХАЛ также нанесла удары по ряду других районов на юге Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240814/udar-1966136510.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году