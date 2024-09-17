https://ria.ru/20240917/izrail-1973127558.html

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения "Исламского джихада"

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения "Исламского джихада" - РИА Новости, 17.09.2024

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила во вторник, что ликвидировала главу ракетного подразделения палестинской группировки "Исламский джихад", по данным... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T11:25

2024-09-17T11:25

2024-09-17T11:25

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила во вторник, что ликвидировала главу ракетного подразделения палестинской группировки "Исламский джихад", по данным военных, он осуществлял запуски по Израилю из гуманитарной зоны в секторе Газа. "Вчера (в понедельник) ВВС Израиля нанесли удар по террористу Ахмеду Аишу Саламе аль-Хашашу, который возглавлял ракетное подразделение "Исламского джихада" в районе Рафаха", - говорится в сообщении пресс-службы армии. В пресс-службе назвали аль-Хашаша ответственным за ракетные обстрелы "Исламского джихада" в районе Рафаха. По данным военных, Саламе аль-Хашаш действовал на территории гуманитарной зоны в Хан-Юнисе. Согласно сообщению ЦАХАЛ, перед нанесением авиаудара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240914/udary-1972699070.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, исламский джихад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году