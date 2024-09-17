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В Ижевске более 220 домов остались без газа - РИА Новости, 17.09.2024
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17:28 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/izhevsk-1973226204.html
В Ижевске более 220 домов остались без газа
В Ижевске более 220 домов остались без газа - РИА Новости, 17.09.2024
В Ижевске более 220 домов остались без газа
Более 50 частных домов и 170 многоэтажек в Ижевске остались без газа после прорыва на газопроводе, аварийные работы планируют завершить 18 сентября, сообщает... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:28
2024-09-17T17:28
происшествия
ижевск
россия
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 17 сен - РИА Новости. Более 50 частных домов и 170 многоэтажек в Ижевске остались без газа после прорыва на газопроводе, аварийные работы планируют завершить 18 сентября, сообщает пресс-служба городской мэрии. Ранее мэр Ижевска Дмитрий Чистяков сообщал, что на улице Новоажимова произошёл прорыв на газопроводе. Отмечается, что в Ленинском районе Ижевска на газопроводе высокого давления была нарушена герметичность фланцевого соединения. Из-за прорыва газопровода под отключение попали 53 частных дома, 170 МКД на улицах Новостроительная, городок Строителей, Баранова, Клубная. Добавляется, что аварийно-диспетчерская служба локализовала место повреждения газопровода, перекрыв в трех местах секущими задвижками. В мэрии уточнили, что операции по отключению жилых домов были технологически необходимы для контрольной опрессовки. "Ремонтные работы поврежденного участка АО "Газпром газораспределение Ижевск" планирует завершить 17 сентября и поставить объекты газоснабжения под контрольную опрессовку. Полное восстановление газоснабжения в жилых домах Ленинского района планируется на 18 сентября", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20240615/gazoprovod-1953170254.html
ижевск
россия
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, ижевск, россия, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Ижевск, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Ижевске более 220 домов остались без газа

В Ижевске более 223 дома остались без газа после прорыва на газопроводе

CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Ижевск. Архивное фото
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УФА, 17 сен - РИА Новости. Более 50 частных домов и 170 многоэтажек в Ижевске остались без газа после прорыва на газопроводе, аварийные работы планируют завершить 18 сентября, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Ранее мэр Ижевска Дмитрий Чистяков сообщал, что на улице Новоажимова произошёл прорыв на газопроводе.
Отмечается, что в Ленинском районе Ижевска на газопроводе высокого давления была нарушена герметичность фланцевого соединения. Из-за прорыва газопровода под отключение попали 53 частных дома, 170 МКД на улицах Новостроительная, городок Строителей, Баранова, Клубная.
Добавляется, что аварийно-диспетчерская служба локализовала место повреждения газопровода, перекрыв в трех местах секущими задвижками. В мэрии уточнили, что операции по отключению жилых домов были технологически необходимы для контрольной опрессовки.
"Ремонтные работы поврежденного участка АО "Газпром газораспределение Ижевск" планирует завершить 17 сентября и поставить объекты газоснабжения под контрольную опрессовку. Полное восстановление газоснабжения в жилых домах Ленинского района планируется на 18 сентября", - добавляется в релизе.
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ПроисшествияИжевскРоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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