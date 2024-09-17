https://ria.ru/20240917/istochnik-1973092642.html

Источник: инструкторы ВСУ уже обучают террористов в Сирии производству БПЛА

Источник: инструкторы ВСУ уже обучают террористов в Сирии производству БПЛА - РИА Новости, 17.09.2024

Источник: инструкторы ВСУ уже обучают террористов в Сирии производству БПЛА

Украинские военные инструкторы, прибывшие в сирийскую провинцию Идлиб, уже начали обучать террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в России)... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T05:36

2024-09-17T05:36

2024-09-17T07:45

идлиб (мухафаза)

в мире

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинские военные инструкторы, прибывшие в сирийскую провинцию Идлиб, уже начали обучать террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в России) производству и модернизации беспилотников, рассказал РИА Новости сирийский осведомленный источник."Они (украинские военные — Прим. Ред.) работают вместе с "Рабочей партией туркаманов" (подчиняется руководству ХТШ*) над сборкой и модернизацией беспилотников, чтобы увеличить боевую и разведывательную способности", — рассказал собеседник агентства. По его словам, террористы уже получили от украинских военных комплектующие для сборки более 250 БПЛА.Как сообщил ранее источник РИА Новости, на территориях, контролируемых террористами в сирийской провинции Идлиб, уже находятся 250 украинских военных инструкторов.Накануне сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в оппозиции в Идлибе написала, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов** находится в постоянном контакте с главарем "Хайят Тахрир аш-Шам"* по кличке Абу Мохаммад Джуляни. Они обсуждают привлечение боевиков к участию в боевых действиях против России. Отмечается, что в первую очередь вербовка ведется среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска на Украину продолжается уже не менее двух месяцев.О том, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации в Сирии, где вербуют боевиков, заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров.На минувшей неделе турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники писала, что Киев предложил "Хайят Тахрир аш-Шам"* 75 дронов взамен на освобождение радикальных антироссийских боевиков, которые содержатся в тюрьме группировки.Издание утверждает, что имеет в распоряжении кадры с переговоров в июне в Идлибе.* Террористическая организация, запрещена в России.** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240911/zapad-1972157773.html

https://ria.ru/20240911/sirija-1972116418.html

https://ria.ru/20240912/rossiyanin-1972200091.html

идлиб (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

идлиб (мухафаза), в мире, россия