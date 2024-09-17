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Источник: инструкторы ВСУ уже обучают террористов в Сирии производству БПЛА - РИА Новости, 17.09.2024
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05:36 17.09.2024 (обновлено: 07:45 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/istochnik-1973092642.html
Источник: инструкторы ВСУ уже обучают террористов в Сирии производству БПЛА
Источник: инструкторы ВСУ уже обучают террористов в Сирии производству БПЛА - РИА Новости, 17.09.2024
Источник: инструкторы ВСУ уже обучают террористов в Сирии производству БПЛА
Украинские военные инструкторы, прибывшие в сирийскую провинцию Идлиб, уже начали обучать террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в России)... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T05:36
2024-09-17T07:45
идлиб (мухафаза)
в мире
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинские военные инструкторы, прибывшие в сирийскую провинцию Идлиб, уже начали обучать террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в России) производству и модернизации беспилотников, рассказал РИА Новости сирийский осведомленный источник."Они (украинские военные — Прим. Ред.) работают вместе с "Рабочей партией туркаманов" (подчиняется руководству ХТШ*) над сборкой и модернизацией беспилотников, чтобы увеличить боевую и разведывательную способности", — рассказал собеседник агентства. По его словам, террористы уже получили от украинских военных комплектующие для сборки более 250 БПЛА.Как сообщил ранее источник РИА Новости, на территориях, контролируемых террористами в сирийской провинции Идлиб, уже находятся 250 украинских военных инструкторов.Накануне сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в оппозиции в Идлибе написала, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов** находится в постоянном контакте с главарем "Хайят Тахрир аш-Шам"* по кличке Абу Мохаммад Джуляни. Они обсуждают привлечение боевиков к участию в боевых действиях против России. Отмечается, что в первую очередь вербовка ведется среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска на Украину продолжается уже не менее двух месяцев.О том, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации в Сирии, где вербуют боевиков, заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров.На минувшей неделе турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники писала, что Киев предложил "Хайят Тахрир аш-Шам"* 75 дронов взамен на освобождение радикальных антироссийских боевиков, которые содержатся в тюрьме группировки.Издание утверждает, что имеет в распоряжении кадры с переговоров в июне в Идлибе.* Террористическая организация, запрещена в России.** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240911/zapad-1972157773.html
https://ria.ru/20240911/sirija-1972116418.html
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идлиб (мухафаза)
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идлиб (мухафаза), в мире, россия
Идлиб (мухафаза), В мире, Россия
Источник: инструкторы ВСУ уже обучают террористов в Сирии производству БПЛА

Украинские военные уже начали обучать террористов в Сирии производству БПЛА

© AP Photo / APTNБоевики террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*
Боевики террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам* - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / APTN
Боевики террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Украинские военные инструкторы, прибывшие в сирийскую провинцию Идлиб, уже начали обучать террористов группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в России) производству и модернизации беспилотников, рассказал РИА Новости сирийский осведомленный источник.
«
"Они (украинские военные — Прим. Ред.) работают вместе с "Рабочей партией туркаманов" (подчиняется руководству ХТШ*) над сборкой и модернизацией беспилотников, чтобы увеличить боевую и разведывательную способности", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, террористы уже получили от украинских военных комплектующие для сборки более 250 БПЛА.
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Как сообщил ранее источник РИА Новости, на территориях, контролируемых террористами в сирийской провинции Идлиб, уже находятся 250 украинских военных инструкторов.
Накануне сирийская газета "Аль-Ватан" со ссылкой на источники в оппозиции в Идлибе написала, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов** находится в постоянном контакте с главарем "Хайят Тахрир аш-Шам"* по кличке Абу Мохаммад Джуляни. Они обсуждают привлечение боевиков к участию в боевых действиях против России. Отмечается, что в первую очередь вербовка ведется среди выходцев из стран постсоветского пространства, подготовка и переброска на Украину продолжается уже не менее двух месяцев.
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О том, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации в Сирии, где вербуют боевиков, заявлял и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
На минувшей неделе турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники писала, что Киев предложил "Хайят Тахрир аш-Шам"* 75 дронов взамен на освобождение радикальных антироссийских боевиков, которые содержатся в тюрьме группировки.
Издание утверждает, что имеет в распоряжении кадры с переговоров в июне в Идлибе.
* Террористическая организация, запрещена в России.
** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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