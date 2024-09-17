https://ria.ru/20240917/ispaniya-1973278512.html
В Испании задержали пять полицейских по делу о наркоторговле, сообщили СМИ
В Испании задержали пять полицейских по делу о наркоторговле, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.09.2024
В Испании задержали пять полицейских по делу о наркоторговле, сообщили СМИ
Национальная полиция Испании задействовала около сотни сотрудников для проведения более тридцати задержаний в рамках расследования масштабного дела о незаконном РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T20:54
2024-09-17T20:54
2024-09-17T20:54
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МАДРИД, 17 сен - РИА Новости. Национальная полиция Испании задействовала около сотни сотрудников для проведения более тридцати задержаний в рамках расследования масштабного дела о незаконном обороте наркотиков, сообщила во вторник газета ABC. "Источники в полиции подтвердили ABC, что среди первых задержанных - пять сотрудников Национальной полиции, работавших в местном полицейском участке. По слухам, они находятся в эпицентре расследования, которое было объявлено секретным", - пишет издание. По информации газеты, одной из приоритетных задач нынешних полицейских властей провинции Севилья, где и происходили задержания, является пресечение связей наркоторговцев с полицейскими, которые в итоге оказываются коррумпированными. Отмечается, что расследование, о котором стало известно во вторник, все еще продолжается. На данный момент было задержано по меньшей мере 35 человек.
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в мире, испания, севилья, происшествия
В мире, Испания, Севилья, Происшествия
В Испании задержали пять полицейских по делу о наркоторговле, сообщили СМИ
ABC: полиция Испании провела более тридцати задержаний по делу о наркоторговле