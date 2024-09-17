https://ria.ru/20240917/iran-1973285326.html

Отношения Тегерана и Москвы будут постоянно развиваться, заявил Пезешкиан

Отношения Тегерана и Москвы будут постоянно развиваться, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 17.09.2024

Отношения Тегерана и Москвы будут постоянно развиваться, заявил Пезешкиан

Отношения Тегерана и Москвы будут развиваться на постоянной основе, заявил в ходе встречи с прибывшим во вторник в столицу Ирана секретарем Совета Безопасности... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T22:03

2024-09-17T22:03

2024-09-17T22:03

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ТЕГЕРАН, 17 сен - РИА Новости. Отношения Тегерана и Москвы будут развиваться на постоянной основе, заявил в ходе встречи с прибывшим во вторник в столицу Ирана секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан. "Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной, непрерывной и долгосрочной основе", - приводит слова президента его официальный сайт. Пезешкиан в ходе встречи с Шойгу назвал углубление и укрепление сотрудничества Ирана и России причиной ослабления эффекта от наложенных на них санкций. Помимо встречи с президентом в иранской столице секретарь Совбеза России провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности страны Али Акбаром Ахмадианом. Днем ранее пресс-служба президентского дворца Сирийской Арабской Республики сообщила о встрече Сергея Шойгу с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Стороны обсудили "комплекс вопросов, связанных с международной и региональной безопасностью, а также двусторонние отношения России и Сирии", говорится в заявлении канцелярии.

https://ria.ru/20240917/shojgu-1973266020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, россия, тегеран (город), москва, сергей шойгу, масуд пезешкиан, башар асад