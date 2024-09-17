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Отношения Тегерана и Москвы будут постоянно развиваться, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 17.09.2024
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22:03 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/iran-1973285326.html
Отношения Тегерана и Москвы будут постоянно развиваться, заявил Пезешкиан
Отношения Тегерана и Москвы будут постоянно развиваться, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 17.09.2024
Отношения Тегерана и Москвы будут постоянно развиваться, заявил Пезешкиан
Отношения Тегерана и Москвы будут развиваться на постоянной основе, заявил в ходе встречи с прибывшим во вторник в столицу Ирана секретарем Совета Безопасности... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:03
2024-09-17T22:03
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ТЕГЕРАН, 17 сен - РИА Новости. Отношения Тегерана и Москвы будут развиваться на постоянной основе, заявил в ходе встречи с прибывшим во вторник в столицу Ирана секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан. "Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной, непрерывной и долгосрочной основе", - приводит слова президента его официальный сайт. Пезешкиан в ходе встречи с Шойгу назвал углубление и укрепление сотрудничества Ирана и России причиной ослабления эффекта от наложенных на них санкций. Помимо встречи с президентом в иранской столице секретарь Совбеза России провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности страны Али Акбаром Ахмадианом. Днем ранее пресс-служба президентского дворца Сирийской Арабской Республики сообщила о встрече Сергея Шойгу с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Стороны обсудили "комплекс вопросов, связанных с международной и региональной безопасностью, а также двусторонние отношения России и Сирии", говорится в заявлении канцелярии.
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в мире, цены на нефть, россия, тегеран (город), москва, сергей шойгу, масуд пезешкиан, башар асад
В мире, Цены на нефть, Россия, Тегеран (город), Москва, Сергей Шойгу, Масуд Пезешкиан, Башар Асад
Отношения Тегерана и Москвы будут постоянно развиваться, заявил Пезешкиан

Пезешкиан: отношения Ирана и России будут развиваться на постоянной основе

© AP Photo / Vahid SalemiПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 сен - РИА Новости. Отношения Тегерана и Москвы будут развиваться на постоянной основе, заявил в ходе встречи с прибывшим во вторник в столицу Ирана секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан.
«
"Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной, непрерывной и долгосрочной основе", - приводит слова президента его официальный сайт.
Пезешкиан в ходе встречи с Шойгу назвал углубление и укрепление сотрудничества Ирана и России причиной ослабления эффекта от наложенных на них санкций.
Помимо встречи с президентом в иранской столице секретарь Совбеза России провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности страны Али Акбаром Ахмадианом.
Днем ранее пресс-служба президентского дворца Сирийской Арабской Республики сообщила о встрече Сергея Шойгу с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Стороны обсудили "комплекс вопросов, связанных с международной и региональной безопасностью, а также двусторонние отношения России и Сирии", говорится в заявлении канцелярии.
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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В миреЦены на нефтьРоссияТегеран (город)МоскваСергей ШойгуМасуд ПезешкианБашар Асад
 
 
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