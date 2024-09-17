https://ria.ru/20240917/irak-1973220683.html
Ирак вскоре объявит о выводе из страны войск коалиции во главе с США
Ирак вскоре объявит о выводе из страны войск коалиции во главе с США - РИА Новости, 17.09.2024
Ирак вскоре объявит о выводе из страны войск коалиции во главе с США
Ирак надеется вскоре объявить о завершении пребывания на территории страны международной коалиции во главе с США, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:21
2024-09-17T17:21
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Ирак надеется вскоре объявить о завершении пребывания на территории страны международной коалиции во главе с США, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани. "Мы надеемся вскоре об этом объявить и примем участие в международной конференции за коалицию против ИГ* (террористическая группировка "Исламское государство"*, запрещена в РФ - ред.) и терроризма. Что важно, завершение миссии коалиции не означает разрыва между Ираком и членами коалиции, включая Соединенные Штаты", - сообщил премьер в интервью Блумберг. Ас-Судани добавил, что Багдад нацелен на выстраивание устойчивых отношений в сфере безопасности с Вашингтоном, однако "больше нет оправдания" для нахождения американских войск на территории Ирака. На иракской территории до сих пор находятся около 2,5 тысячи американских военнослужащих. Ранее в сентябре в Пентагоне заявили РИА Новости, что министерство обороны США осведомлено о публикациях касательно возможных планов по выводу американских сил из Ирака, однако пока не готово объявить о каких-либо конкретных шагах. Ранее западные СМИ обнародовали данные, согласно которым США и Ирак якобы достигли договоренности касательно поэтапного вывода международных сил, возглавляемых Вашингтоном, из арабской страны в 2025 и 2026 годах.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20240906/irak-1971153286.html
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в мире, сша, ирак
Ирак вскоре объявит о выводе из страны войск коалиции во главе с США
Ирак надеется скоро объявить об окончании миссии коалиции во главе с США
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Ирак надеется вскоре объявить о завершении пребывания на территории страны международной коалиции во главе с США, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани.
"Мы надеемся вскоре об этом объявить и примем участие в международной конференции за коалицию против ИГ* (террористическая группировка "Исламское государство"*, запрещена в РФ - ред.) и терроризма. Что важно, завершение миссии коалиции не означает разрыва между Ираком и членами коалиции, включая Соединенные Штаты", - сообщил премьер в интервью Блумберг.
Ас-Судани добавил, что Багдад нацелен на выстраивание устойчивых отношений в сфере безопасности с Вашингтоном, однако "больше нет оправдания" для нахождения американских войск на территории Ирака.
На иракской территории до сих пор находятся около 2,5 тысячи американских военнослужащих.
Ранее в сентябре в Пентагоне заявили РИА Новости, что министерство обороны США осведомлено о публикациях касательно возможных планов по выводу американских сил из Ирака, однако пока не готово объявить о каких-либо конкретных шагах.
Ранее западные СМИ обнародовали данные, согласно которым США и Ирак якобы достигли договоренности касательно поэтапного вывода международных сил, возглавляемых Вашингтоном
, из арабской страны в 2025 и 2026 годах.
* Террористическая группировка, запрещенная в России