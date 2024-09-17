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Суд арестовал имущество генерала Беглова по делу о взятках на таможне
Суд арестовал имущество генерала Беглова по делу о взятках на таможне - РИА Новости, 17.09.2024
Суд арестовал имущество генерала Беглова по делу о взятках на таможне
Басманный суд Москвы арестовал имущество на 49 миллионов рублей по уголовному делу о получении взятки бывшего заместителя начальника Центрального таможенного... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T04:19
2024-09-17T04:19
2024-09-17T04:19
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал имущество на 49 миллионов рублей по уголовному делу о получении взятки бывшего заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова, следует из судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В конце марта 2023 года было возбуждено уголовное дело о получении взятки в отношении занимавшего тогда должность заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова. Вместе с ним по делу проходят еще три фигуранта: бывший в ту пору начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев, которому предъявлено обвинение в получении взятки с использованием служебного положения, предприниматели Артём Бережной и Дмитрий Красногорский, обвиняемые в даче взятки и посредничестве при ее передаче соответственно. Как следует из постановления суда, по делу арестованы две квартиры в Одинцовском районе Подмосковья общей стоимостью 28 миллионов рублей, дача с участком в СНТ "Роспроект", расположенная в Можайском районе Подмосковья, доля в квартире в Балашихе вместе с машиноместом и старенький автомобиль Volkswagen Tiguan 2011 года выпуска, стоимость которого достигает 700 тысяч рублей. Всего по делу арестовано имущество на 49 миллионов рублей, а также денежные средства на счету в одном из российских банков, сумма не указывается.
https://ria.ru/20240916/minoborony-1972953099.html
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московская область (подмосковье), можайский район, александр беглов, volkswagen group, одинцовский район, происшествия, volkswagen touareg
Московская область (Подмосковье), Можайский район, Александр Беглов, Volkswagen Group, Одинцовский район, Происшествия, Volkswagen Touareg
Суд арестовал имущество генерала Беглова по делу о взятках на таможне
Арестовано имущество генерала Беглова на 49 миллионов рублей по делу о взятках