https://ria.ru/20240917/imuschestvo-1973089837.html

Суд арестовал имущество генерала Беглова по делу о взятках на таможне

Суд арестовал имущество генерала Беглова по делу о взятках на таможне - РИА Новости, 17.09.2024

Суд арестовал имущество генерала Беглова по делу о взятках на таможне

Басманный суд Москвы арестовал имущество на 49 миллионов рублей по уголовному делу о получении взятки бывшего заместителя начальника Центрального таможенного... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T04:19

2024-09-17T04:19

2024-09-17T04:19

московская область (подмосковье)

можайский район

александр беглов

volkswagen group

одинцовский район

происшествия

volkswagen touareg

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал имущество на 49 миллионов рублей по уголовному делу о получении взятки бывшего заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова, следует из судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В конце марта 2023 года было возбуждено уголовное дело о получении взятки в отношении занимавшего тогда должность заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова. Вместе с ним по делу проходят еще три фигуранта: бывший в ту пору начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев, которому предъявлено обвинение в получении взятки с использованием служебного положения, предприниматели Артём Бережной и Дмитрий Красногорский, обвиняемые в даче взятки и посредничестве при ее передаче соответственно. Как следует из постановления суда, по делу арестованы две квартиры в Одинцовском районе Подмосковья общей стоимостью 28 миллионов рублей, дача с участком в СНТ "Роспроект", расположенная в Можайском районе Подмосковья, доля в квартире в Балашихе вместе с машиноместом и старенький автомобиль Volkswagen Tiguan 2011 года выпуска, стоимость которого достигает 700 тысяч рублей. Всего по делу арестовано имущество на 49 миллионов рублей, а также денежные средства на счету в одном из российских банков, сумма не указывается.

https://ria.ru/20240916/minoborony-1972953099.html

https://ria.ru/20240916/rassledovanie-1972894089.html

московская область (подмосковье)

можайский район

одинцовский район

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московская область (подмосковье), можайский район, александр беглов, volkswagen group, одинцовский район, происшествия, volkswagen touareg