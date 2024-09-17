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Еще одну фуру с гуманитарной помощью направили в Курскую область - РИА Новости, 17.09.2024
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13:22 17.09.2024
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Еще одну фуру с гуманитарной помощью направили в Курскую область
Еще одну фуру с гуманитарной помощью направили в Курскую область - РИА Новости, 17.09.2024
Еще одну фуру с гуманитарной помощью направили в Курскую область
Компания GRASS направила в Курскую область двадцатитонную фуру с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:22
2024-09-17T13:22
курская область
россия
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Компания GRASS направила в Курскую область двадцатитонную фуру с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе компании.Отмечается, что генеральный директор компании Михаил Грачев приехал поддержать жителей и помочь в разгрузке, раздаче товаров первой необходимости.В состав гумпомощи вошли шампуни, зубные пасты, гели для душа, мыло, влажные салфетки и средства для стирки и уборки дома .В понедельник волонтеры областного гуманитарного центра помощи "Социальный навигатор" совместно с сотрудниками компании раздали нуждающимся более 18 тонн продукции.Сотрудники компании помимо разгрузки и раздачи продукции сами выезжали в места временного пребывания. Так, помощь была доставлена 200 переселенцам, которые временно расположились в здании цирка.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, сказал он.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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курская область, россия, гуманитарная помощь
Курская область, Россия, Гуманитарная помощь

Еще одну фуру с гуманитарной помощью направили в Курскую область

© Фото : Пресс-служба GRASSКомпания GRASS направила в Курскую область двадцатитонную фуру с гуманитарной помощью
Компания GRASS направила в Курскую область двадцатитонную фуру с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Пресс-служба GRASS
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Компания GRASS направила в Курскую область двадцатитонную фуру с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что генеральный директор компании Михаил Грачев приехал поддержать жителей и помочь в разгрузке, раздаче товаров первой необходимости.
В состав гумпомощи вошли шампуни, зубные пасты, гели для душа, мыло, влажные салфетки и средства для стирки и уборки дома .
В понедельник волонтеры областного гуманитарного центра помощи "Социальный навигатор" совместно с сотрудниками компании раздали нуждающимся более 18 тонн продукции.
Сотрудники компании помимо разгрузки и раздачи продукции сами выезжали в места временного пребывания. Так, помощь была доставлена 200 переселенцам, которые временно расположились в здании цирка.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, сказал он.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
 
Курская областьРоссияГуманитарная помощь
 
 
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