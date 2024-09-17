https://ria.ru/20240917/gruziya-1973188078.html

Премьер Грузии обвинил президента во вмешательстве в избирательные процессы

Премьер Грузии обвинил президента во вмешательстве в избирательные процессы - РИА Новости, 17.09.2024

Премьер Грузии обвинил президента во вмешательстве в избирательные процессы

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента республики Саломе Зурабишвили во вмешательстве в избирательные процессы, что противоречит... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:56

2024-09-17T14:56

2024-09-17T14:56

в мире

грузия

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента республики Саломе Зурабишвили во вмешательстве в избирательные процессы, что противоречит законодательству страны. Накануне Зурабишвили призывала к объединению партии "Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" и пригласила их лидеров в свой дворец для консультаций. "Согласно конституции Грузии, президент должен быть беспартийным. Это означает... что она не должна вмешиваться в избирательные процессы. Это, конечно, грубое нарушение избирательных принципов", - заявил премьер на брифинге. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.

https://ria.ru/20240917/gruziya-1973184911.html

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грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе