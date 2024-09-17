https://ria.ru/20240917/gruziya-1973188078.html
Премьер Грузии обвинил президента во вмешательстве в избирательные процессы
Премьер Грузии обвинил президента во вмешательстве в избирательные процессы - РИА Новости, 17.09.2024
Премьер Грузии обвинил президента во вмешательстве в избирательные процессы
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента республики Саломе Зурабишвили во вмешательстве в избирательные процессы, что противоречит... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:56
2024-09-17T14:56
2024-09-17T14:56
в мире
грузия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента республики Саломе Зурабишвили во вмешательстве в избирательные процессы, что противоречит законодательству страны. Накануне Зурабишвили призывала к объединению партии "Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" и пригласила их лидеров в свой дворец для консультаций. "Согласно конституции Грузии, президент должен быть беспартийным. Это означает... что она не должна вмешиваться в избирательные процессы. Это, конечно, грубое нарушение избирательных принципов", - заявил премьер на брифинге. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.
https://ria.ru/20240917/gruziya-1973184911.html
https://ria.ru/20240725/gruziya-1961845776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе
Премьер Грузии обвинил президента во вмешательстве в избирательные процессы
Кобахидзе обвинил президента Грузии Зурабишвили во вмешательстве в выборы
ТБИЛИСИ, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента республики Саломе Зурабишвили во вмешательстве в избирательные процессы, что противоречит законодательству страны.
Накануне Зурабишвили призывала к объединению партии "Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" и пригласила их лидеров в свой дворец для консультаций.
"Согласно конституции Грузии, президент должен быть беспартийным. Это означает... что она не должна вмешиваться в избирательные процессы. Это, конечно, грубое нарушение избирательных принципов", - заявил премьер на брифинге.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.