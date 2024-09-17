https://ria.ru/20240917/gruziya-1973184911.html

Кобахидзе обсудит с Байденом санкции против Грузии

Кобахидзе обсудит с Байденом санкции против Грузии - РИА Новости, 17.09.2024

Кобахидзе обсудит с Байденом санкции против Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил во вторник, что обсудит вопрос введения американских санкций против грузинской стороны с представителями... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:45

2024-09-17T14:45

2024-09-17T14:45

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ираклий кобахидзе

джо байден

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ТБИЛИСИ, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил во вторник, что обсудит вопрос введения американских санкций против грузинской стороны с представителями администрации президента США Джо Байдена. Ранее США ввели санкции против четырех граждан Грузии – должностных лиц МВД и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо". В госдепе также заявили, что введут визовые ограничения более чем для 60 граждан Грузии и членов их семей, так как, по мнению Вашингтона, они являются "соучастниками подрыва демократии" в Грузии. В апреле текущего года госдепартамент США наложил санкции против четырех грузинских судей. "Конечно же, у нас состоится коммуникация. У меня лично также состоится коммуникация. Мы обсудим все темы. С этой информацией мы поделимся с вами", - заявил Кобахидзе на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240516/gruziya-1946298901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, сша, вашингтон (штат), ираклий кобахидзе, джо байден