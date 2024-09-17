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Кобахидзе обсудит с Байденом санкции против Грузии - РИА Новости, 17.09.2024
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14:45 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/gruziya-1973184911.html
Кобахидзе обсудит с Байденом санкции против Грузии
Кобахидзе обсудит с Байденом санкции против Грузии - РИА Новости, 17.09.2024
Кобахидзе обсудит с Байденом санкции против Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил во вторник, что обсудит вопрос введения американских санкций против грузинской стороны с представителями... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:45
2024-09-17T14:45
в мире
грузия
сша
вашингтон (штат)
ираклий кобахидзе
джо байден
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ТБИЛИСИ, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил во вторник, что обсудит вопрос введения американских санкций против грузинской стороны с представителями администрации президента США Джо Байдена. Ранее США ввели санкции против четырех граждан Грузии – должностных лиц МВД и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо". В госдепе также заявили, что введут визовые ограничения более чем для 60 граждан Грузии и членов их семей, так как, по мнению Вашингтона, они являются "соучастниками подрыва демократии" в Грузии. В апреле текущего года госдепартамент США наложил санкции против четырех грузинских судей. "Конечно же, у нас состоится коммуникация. У меня лично также состоится коммуникация. Мы обсудим все темы. С этой информацией мы поделимся с вами", - заявил Кобахидзе на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240516/gruziya-1946298901.html
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в мире, грузия, сша, вашингтон (штат), ираклий кобахидзе, джо байден
В мире, Грузия, США, Вашингтон (штат), Ираклий Кобахидзе, Джо Байден
Кобахидзе обсудит с Байденом санкции против Грузии

Премьер Грузии Кобахидзе обсудит с президентом США Байденом введение санкций

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил во вторник, что обсудит вопрос введения американских санкций против грузинской стороны с представителями администрации президента США Джо Байдена.
Ранее США ввели санкции против четырех граждан Грузии – должностных лиц МВД и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо". В госдепе также заявили, что введут визовые ограничения более чем для 60 граждан Грузии и членов их семей, так как, по мнению Вашингтона, они являются "соучастниками подрыва демократии" в Грузии. В апреле текущего года госдепартамент США наложил санкции против четырех грузинских судей.
"Конечно же, у нас состоится коммуникация. У меня лично также состоится коммуникация. Мы обсудим все темы. С этой информацией мы поделимся с вами", - заявил Кобахидзе на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
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В миреГрузияСШАВашингтон (штат)Ираклий КобахидзеДжо Байден
 
 
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