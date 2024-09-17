https://ria.ru/20240917/gruziya-1973177939.html

Парламент Грузии принял законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды

Парламент Грузии принял законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды - РИА Новости, 17.09.2024

Парламент Грузии принял законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды

Парламент Грузии принял во вторник в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды, трансляция велась в прямом эфире на сайте... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:19

2024-09-17T14:19

2024-09-17T14:23

грузия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569536887_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3dbe12090ff8b98feb0b037ecbfb525.jpg

ТБИЛИСИ, 17 сен - РИА Новости. Парламент Грузии принял во вторник в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды, трансляция велась в прямом эфире на сайте законодательного органа.В поддержку законопроекта проголосовали 84 депутата. Парламентарии из оппозиционных партий не принимали участие в заседании.Авторами законопроекта являются члены правящей партии "Грузинская мечта". Законопроект подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ*, пакет изменений также подразумевает введение ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет.Законопроект вступит в силу сразу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника" страны.* Признано в России экстремистским движением и запрещено.

https://ria.ru/20240909/gruziya-1971570645.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

грузия, в мире