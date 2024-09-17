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Парламент Грузии принял законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды - РИА Новости, 17.09.2024
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14:19 17.09.2024 (обновлено: 14:23 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/gruziya-1973177939.html
Парламент Грузии принял законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды
Парламент Грузии принял законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды - РИА Новости, 17.09.2024
Парламент Грузии принял законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды
Парламент Грузии принял во вторник в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды, трансляция велась в прямом эфире на сайте... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:19
2024-09-17T14:23
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ТБИЛИСИ, 17 сен - РИА Новости. Парламент Грузии принял во вторник в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды, трансляция велась в прямом эфире на сайте законодательного органа.В поддержку законопроекта проголосовали 84 депутата. Парламентарии из оппозиционных партий не принимали участие в заседании.Авторами законопроекта являются члены правящей партии "Грузинская мечта". Законопроект подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ*, пакет изменений также подразумевает введение ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет.Законопроект вступит в силу сразу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника" страны.* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
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грузия, в мире
Грузия, В мире
Парламент Грузии принял законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды

Парламент Грузии принял в окончательном чтении проект о запрете ЛГБТ-пропаганды

© РИА Новости / СтрингерВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Вид на Тбилиси, Грузия. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 17 сен - РИА Новости. Парламент Грузии принял во вторник в третьем и окончательном чтении законопроект о запрете ЛГБТ*-пропаганды, трансляция велась в прямом эфире на сайте законодательного органа.
В поддержку законопроекта проголосовали 84 депутата. Парламентарии из оппозиционных партий не принимали участие в заседании.
Авторами законопроекта являются члены правящей партии "Грузинская мечта". Законопроект подразумевает запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ*, пакет изменений также подразумевает введение ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет.
Законопроект вступит в силу сразу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника" страны.
* Признано в России экстремистским движением и запрещено.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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