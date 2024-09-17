https://ria.ru/20240917/gosduma-1973233797.html

В Госдуме прокомментировали проект резолюции о запуске импичмента Макрона

В Госдуме прокомментировали проект резолюции о запуске импичмента Макрона - РИА Новости, 17.09.2024

В Госдуме прокомментировали проект резолюции о запуске импичмента Макрона

Нежелание признать свои ошибки и уйти в отставку самому в конце концов оборачивается для президента Франции Эммануэля Макрона политическим позором, заявил РИА... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:53

2024-09-17T17:53

2024-09-17T17:53

в мире

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Нежелание признать свои ошибки и уйти в отставку самому в конце концов оборачивается для президента Франции Эммануэля Макрона политическим позором, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя одобрение проекта резолюции о запуске процедуры импичмента в отношении Макрона. Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента в отношении президента страны Эммануэля Макрона, сообщила во вторник газета Parisien. Партия выступила с данной инициативой после того, как французский лидер исключил участие левых в формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на выборах в парламент. Предложение было выдвинуто в соответствии со статьей 68 французской конституции, которая предусматривает возможность отстранения президента от власти в случае нарушения им своих обязанностей. "Нежелание признать свои ошибки и уйти самому в конце концов оборачивается для Макрона политическим позором и серьезным ударом по и без того подмоченной репутации. И даже если Макрон не покинет должность в результате импичмента, ущерб его политическому реноме нанесен существенный", - сказал он агентству. Депутат добавил, что происходящее закономерно для Макрона, чья политическая карьера "терпит крах без надежды на реабилитацию перед народом Франции". Белик считает, что всех западных политиков, которые ставят во главу угла не национальные интересы, а желание удержаться на посту путем прославления русофобии, ждет нечто подобное. "Погрузив страну в бездну проблем ‐ от экономического кризиса и безработицы до неэффективной миграционной политики - Макрон продолжал свое воинственное шествие с антироссийской риторикой", - заключил он.

https://ria.ru/20240908/frantsiya-1971355958.html

https://ria.ru/20240907/parizh-1971306264.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, дмитрий белик, госдума рф