https://ria.ru/20240917/gosduma-1973145549.html
Володин назвал число проектов, которые рассмотрят в рамках осенней сессии
Володин назвал число проектов, которые рассмотрят в рамках осенней сессии - РИА Новости, 17.09.2024
Володин назвал число проектов, которые рассмотрят в рамках осенней сессии
В портфеле Думы находится 1113 проектов, работа предстоит большая, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:23
2024-09-17T12:23
2024-09-17T12:35
госдума рф
вячеслав володин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947898673_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_5cf706ac8fa926b451bb9037cafb0ecc.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В портфеле Думы находится 1113 проектов, работа предстоит большая, заявил спикер ГД Вячеслав Володин."В нашем законодательном портфеле находится 1113 законопроектов, из которых 236 приняты в первом чтении, два приняты во втором чтении, большая предстоит работа", - сказал он на пленарном заседании.
https://ria.ru/20240916/podpiski-1972890154.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947898673_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_9ddd51fb6d6db5f1fac274cfeae2623e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, вячеслав володин, политика
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Политика
Володин назвал число проектов, которые рассмотрят в рамках осенней сессии
Володин перед началом осенней сессии: в пакете ГД находится 1113 проектов