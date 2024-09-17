https://ria.ru/20240917/gosduma-1973145549.html

Володин назвал число проектов, которые рассмотрят в рамках осенней сессии

Володин назвал число проектов, которые рассмотрят в рамках осенней сессии - РИА Новости, 17.09.2024

Володин назвал число проектов, которые рассмотрят в рамках осенней сессии

В портфеле Думы находится 1113 проектов, работа предстоит большая, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:23

2024-09-17T12:23

2024-09-17T12:35

госдума рф

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В портфеле Думы находится 1113 проектов, работа предстоит большая, заявил спикер ГД Вячеслав Володин."В нашем законодательном портфеле находится 1113 законопроектов, из которых 236 приняты в первом чтении, два приняты во втором чтении, большая предстоит работа", - сказал он на пленарном заседании.

https://ria.ru/20240916/podpiski-1972890154.html

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госдума рф, вячеслав володин, политика