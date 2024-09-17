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Володин обсудил с Путиным приоритетные вопросы повестки ГД перед заседанием - РИА Новости, 17.09.2024
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12:22 17.09.2024 (обновлено: 12:34 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/gosduma-1973144975.html
Володин обсудил с Путиным приоритетные вопросы повестки ГД перед заседанием
Володин обсудил с Путиным приоритетные вопросы повестки ГД перед заседанием - РИА Новости, 17.09.2024
Володин обсудил с Путиным приоритетные вопросы повестки ГД перед заседанием
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в преддверии первого заседания осенней сессии палаты обсудил с президентом России Владимиром Путиным приоритетные... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:22
2024-09-17T12:34
госдума рф
политика
вячеслав володин
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в преддверии первого заседания осенней сессии палаты обсудил с президентом России Владимиром Путиным приоритетные вопросы думской повестки."Хочу по поручению нашего президента, с которым разговаривал в преддверии заседания и обсуждал наши вопросы, которые у нас в повестке, приоритетные", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.По словам Володина, Путин передал депутатам теплые пожелания эффективной работы в интересах избирателей и страны.
https://ria.ru/20240916/putin-1972975037.html
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госдума рф, политика, вячеслав володин, россия, владимир путин
Госдума РФ, Политика, Вячеслав Володин, Россия, Владимир Путин
Володин обсудил с Путиным приоритетные вопросы повестки ГД перед заседанием

Володин обсудил с Путиным важнейшие вопросы повестки ГД перед первым заседанием

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в преддверии первого заседания осенней сессии палаты обсудил с президентом России Владимиром Путиным приоритетные вопросы думской повестки.
"Хочу по поручению нашего президента, с которым разговаривал в преддверии заседания и обсуждал наши вопросы, которые у нас в повестке, приоритетные", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
По словам Володина, Путин передал депутатам теплые пожелания эффективной работы в интересах избирателей и страны.
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