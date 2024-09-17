https://ria.ru/20240917/gosduma-1973144975.html

Володин обсудил с Путиным приоритетные вопросы повестки ГД перед заседанием

Володин обсудил с Путиным приоритетные вопросы повестки ГД перед заседанием - РИА Новости, 17.09.2024

Володин обсудил с Путиным приоритетные вопросы повестки ГД перед заседанием

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в преддверии первого заседания осенней сессии палаты обсудил с президентом России Владимиром Путиным приоритетные... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:22

2024-09-17T12:22

2024-09-17T12:34

госдума рф

политика

вячеслав володин

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в преддверии первого заседания осенней сессии палаты обсудил с президентом России Владимиром Путиным приоритетные вопросы думской повестки."Хочу по поручению нашего президента, с которым разговаривал в преддверии заседания и обсуждал наши вопросы, которые у нас в повестке, приоритетные", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.По словам Володина, Путин передал депутатам теплые пожелания эффективной работы в интересах избирателей и страны.

https://ria.ru/20240916/putin-1972975037.html

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госдума рф, политика, вячеслав володин, россия, владимир путин