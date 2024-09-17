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Германия выделит Украине дополнительные сто миллионов евро на энергетику - РИА Новости, 17.09.2024
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15:39 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/germaniya-1973199939.html
Германия выделит Украине дополнительные сто миллионов евро на энергетику
Германия выделит Украине дополнительные сто миллионов евро на энергетику - РИА Новости, 17.09.2024
Германия выделит Украине дополнительные сто миллионов евро на энергетику
Германия приняла решение выделить дополнительно 100 миллионов евро Украине для обеспечения её энергетических нужд предстоящей зимой, сообщил во вторник МИД ФРГ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T15:39
2024-09-17T15:39
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Германия приняла решение выделить дополнительно 100 миллионов евро Украине для обеспечения её энергетических нужд предстоящей зимой, сообщил во вторник МИД ФРГ. "Россия продолжает наносить удары по объектам тепло- и энергоснабжения. Поэтому Германия предоставляет Украине дополнительные 100 миллионов евро помощи на зиму для поддержания энергоснабжения", - говорится в заявлении МИД ФРГ в социальной сети Х. В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, жкх, германия, украина, россия, герман галущенко, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, ЖКХ, Германия, Украина, Россия, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Германия выделит Украине дополнительные сто миллионов евро на энергетику

МИД ФРГ: Германия выделит Украине сто миллионов евро на энергетику зимой

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Германия приняла решение выделить дополнительно 100 миллионов евро Украине для обеспечения её энергетических нужд предстоящей зимой, сообщил во вторник МИД ФРГ.
"Россия продолжает наносить удары по объектам тепло- и энергоснабжения. Поэтому Германия предоставляет Украине дополнительные 100 миллионов евро помощи на зиму для поддержания энергоснабжения", - говорится в заявлении МИД ФРГ в социальной сети Х.
В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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