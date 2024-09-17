https://ria.ru/20240917/germaniya-1973199939.html

Германия выделит Украине дополнительные сто миллионов евро на энергетику

Германия выделит Украине дополнительные сто миллионов евро на энергетику - РИА Новости, 17.09.2024

Германия выделит Украине дополнительные сто миллионов евро на энергетику

Германия приняла решение выделить дополнительно 100 миллионов евро Украине для обеспечения её энергетических нужд предстоящей зимой, сообщил во вторник МИД ФРГ. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T15:39

2024-09-17T15:39

2024-09-17T15:39

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Германия приняла решение выделить дополнительно 100 миллионов евро Украине для обеспечения её энергетических нужд предстоящей зимой, сообщил во вторник МИД ФРГ. "Россия продолжает наносить удары по объектам тепло- и энергоснабжения. Поэтому Германия предоставляет Украине дополнительные 100 миллионов евро помощи на зиму для поддержания энергоснабжения", - говорится в заявлении МИД ФРГ в социальной сети Х. В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240917/boepripasy-1973129816.html

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