США закрыли расследование "гаванского синдрома"
США закрыли расследование "гаванского синдрома" из-за давления на участников
© AP Photo / David GoldmanМужчина поправляет американский флаг на крыльце своего дома
© AP Photo / David Goldman
Мужчина поправляет американский флаг на крыльце своего дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Американские власти закрыли расследование по изучению так называемого гаванского синдрома после того, как его участники из числа якобы пострадавших признались в том, что их под давлением заставили принять участие в медицинском разбирательстве, заявили в Национальных институтах здравоохранения (NIH) при минздраве США.
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"Расследование NIH обнаружило, что регуляторные требования политики для информированного согласия не были выполнены из-за принуждения, хоть и не со стороны исследователей NIH", - говорится в заявлении представителя организации, которое цитирует телеканал Fox News.
Там подчеркнули, что добровольное согласие является фундаментальным принципом этического кодекса при проведении такого рода расследований. "Национальные институты здравоохранения прекратили исследование из соображений предосторожности", - отметили в NIH.
Национальные институты здравоохранения (NIH) начали расследование "гаванского синдрома" в марте 2024 года. Проверка не выявила доказательств, которые бы связывали участников с одинаковыми симптомами и травмами головного мозга.
В апреле министр обороны США Ллойд Остин призвал службу национальной разведки повторно изучить данные о том, что Россия якобы стоит за проявлениями так называемого "гаванского синдрома" у американских правительственных служащих. По словам главы Пентагона, его ведомство считало новые данные о предполагаемой причастности Москвы к данным инцидентам достойными изучения.
В конце марта телеканал CBS опубликовал информацию, согласно которой Россия якобы стояла за серией атак, схожих по проявлениям с так называемым "гаванским синдромом", во время поездки вице-президента США Камалы Харрис во Вьетнам в 2021 году.
В России данные утверждения назвали беспочвенными и подчеркнули, что никаких доказательств в подтверждение этих спекуляций Вашингтон так и не представил.
Годом ранее сообщалось о докладе разведсообщества США, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников". Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер напомнила об этих выводах, заявив, что американская разведка не делала заключений о причастности к этим инцидентам России.