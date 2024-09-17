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В Санкт-Петербурге прошел форум по коммуникациям Baltic Weekend 2024

В Санкт-Петербурге прошел форум по коммуникациям Baltic Weekend 2024 - РИА Новости, 17.09.2024

В Санкт-Петербурге прошел форум по коммуникациям Baltic Weekend 2024

В Санкт-Петербурге завершился XXIV Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2024. Организатором выступило агентство SPN Communications, специальным... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:36

2024-09-17T16:36

2024-09-17T16:36

пресс-релизы

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МОСКВА, 17 сен - агентство SPN Communications. В Санкт-Петербурге завершился XXIV Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2024. Организатором выступило агентство SPN Communications, специальным партнером – "Авито". На несколько дней в "Гранд Отель Европа" собрались представители топ-менеджмента крупных российских компаний, директора и руководители PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств, государственной власти и СМИ. Центральным событием первого дня стало пленарное заседание "СЕО и коммуникаторы: о любви, ненависти, доверии и эффективности", в котором приняли участие генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников, председатель совета директоров ГК "Монополия" Илья Дмитриев, генеральный директор медиахолдинга News Media Максим Иксанов, основатель эко-бренда Septivit Иван Городилов, а также директор по связям с общественностью "Русал" Сергей Скрипников. На пленарном заседании первого дня эксперт по стратегическому PR, писатель, публицист и сценарист Александр Цыпкин обратил внимание собравшихся, что киноиндустрия, включая производство сериалов, испытывает острый дефицит специалистов по продвижению. Только за последний год вышло было 700 релизов новых сериалов и фильмов, каждый из которых нуждается в PR. Тему продолжило выступление генерального директора "Института развития интернета" Алексея Гореславского. По его словам, сегодня большой спрос не только на восточный контент (Турция, Япония, Корея), но и на семейный контент. "Сделать качественный семейный контент очень сложно, но успех огромный", — отметил он. На сцене также выступили руководитель проекта "Игры Будущего" Игорь Столяров, поделившегося секретами создания нового масштабного события и тем, как соединить лучшее в спорте, науке и технологиях, и директор по связям с общественностью группы компаний "Международный аэропорт Шереметьево" Анна Захаренкова. В режиме свободного микрофона директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова ответила на вопросы зала о коммуникациях в современных геополитических условиях. Вечером 12 сентября в рамках форума в 25-й раз вручили ежегодную награду "PROBA Awards 2024" за лучшие PR-проекты профессионалов и молодых специалистов, которых в этом году поддерживает компания МТС. Также накануне в СПБГИКиТ прошла студенческая конференция Student Baltic Weekend при поддержке "Авито". Во второй день деловой программы основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в формате интервью на сцене рассказала о личном бренде, ее отношении к коммуникациям, и как они менялись за последние пять лет. Советник генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и устойчивому развитию УК "Уральская Сталь" Вадим Ковалев представил исследование про причины оттока молодежи в Новотроицке и собрал список рекомендаций по развитию города. Также своими кейсами с гостями форума поделились директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда ПАО "МегаФон" Елена Мартынова, директор по маркетинговым коммуникациям RUTUBE Ирина Дорохина и PR-директор "Вкусно — и точка" Наталия Меркушова. Также прошла презентация двух эксклюзивных исследований. PR News совместно с PROBA Awards выпустили исследование по коммуникационным технологиям на основе кейсов последних трех лет, в рамках которого было выделено семь ключевых механик попадания в потребности и мотивационно-ценностную среду аудитории. А также агентства Comunica об отношениях клиентов и коммуникационных агентств. В течение двух дней в рамках деловой программы Baltic Weekend также прошло шесть круглых столов, посвященных важным вопросам коммуникационной индустрии. Например, 12 сентября участники имели возможность присоединиться к дискуссиям на тему внутреннего туризма на круглом столе при поддержке АКОС. В ходе сессии обсуждались актуальные вопросы развития индустрии гостеприимства в России, способы позиционирования страны как нового популярного направления для путешествий на международной арене, а также успешные отраслевые кейсы и стратегии. Директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова обозначила список наиболее перспективных с точки зрения привлечения турпотоков дружественных стран и перечислила характерные черты портретов иностранных туристов. "В современном мире, где работа в информационном пространстве и цифровой среде имеет первоочередное значение, брендирование на зарубежных рынках – это не просто полезная идея, а насущная необходимость. Это доказывают примеры из практики иностранных государств – Китая, Саудовской Аравии, Турции, Катара и Вьетнама, а также опыт взаимодействия с российскими и зарубежными экспертами, проведенные нами исследования и опросы", – отметила она. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы