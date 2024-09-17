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Опубликована деловая программа Российской энергетической недели – 2024 - РИА Новости, 17.09.2024
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13:18 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/forum-1973160111.html
Опубликована деловая программа Российской энергетической недели – 2024
Опубликована деловая программа Российской энергетической недели – 2024 - РИА Новости, 17.09.2024
Опубликована деловая программа Российской энергетической недели – 2024
Деловая программа Международного форума "Российская энергетическая неделя – 2024" опубликована на сайте мероприятия, форум состоится в Москве 26–28 сентября,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:18
2024-09-17T13:18
россия
москва
фонд "росконгресс"
энергетика
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Деловая программа Международного форума "Российская энергетическая неделя – 2024" опубликована на сайте мероприятия, форум состоится в Москве 26–28 сентября, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Главная тема – "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире". В рамках РЭН пройдет порядка 30 тематических сессий и бизнес-диалогов, разделенных на тематические блоки: "Международная повестка: сотрудничество для развития", "Устойчивое развитие энергетики", "Технологии и данные как основа лидерства", "Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование" и "Социально ориентированный ТЭК". В рамках трека "Устойчивое развитие энергетики" участники обсудят роль углеводородов в энергетике будущего, развитие энергоэффективности и другие темы. Дискуссии в блоке "Технологии и данные как основа лидерства" будут посвящены роботизации топливно-энергетического комплекса, применению искусственного интеллекта в сфере энергетической безопасности и перспективам развития энергетического машиностроения. Планы развития нефтедобычи, угольной промышленности и вопросы электрификации войдут в повестку направления "Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование. Большое внимание в деловой программе РЭН-2024 уделено вопросам международной кооперации. В рамках блока "Международная повестка: сотрудничество для развития" запланированы сессия, посвященная сотрудничеству России и Африки в вопросах энергетики, встреча министров энергетики стран БРИКС, ежегодная встреча Платформы энергетических исследований стран БРИКС, а также обсуждение мировых трендов отрасли. "Программа РЭН-2024 отражает актуальные вызовы, которые сегодня стоят перед отраслью, среди них: достижение технологического лидерства в сфере энергетики, ее социальная ориентированность, а также соблюдение баланса традиционных и новых источников энергии для обеспечения устойчивого развития страны. Отдельное внимание уделено укреплению международных связей в структуре топливно-энергетического комплекса и роли России в мировой энергетике. Системные изменения в мире требуют новых подходов к решению глобальных вопросов. Убежден, что форум позволит сформировать принципы, развития ТЭК на условиях равноправия и партнерства", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2024 Антон Кобяков. Блок "Социально ориентированный ТЭК" будет посвящен развитию инфраструктуры, включающей изменения распределительного сетевого комплекса, вопросы генерации и интеграции нововведений отрасли в городах. Также будут затронуты темы правового обеспечения ТЭК и развития энергетической системы в стране. В стартовый день форума состоится научно-практическая конференция "Территория энергетического диалога". В рамках основной программы форума пройдут деловые завтраки, посвященные будущему энергетики. Основные мероприятия пройдут 26 и 27 сентября. Завершится Российская энергетическая неделя традиционным Молодежным днем. В этом году Российская энергетическая неделя впервые пройдет на двух площадках: в центральном выставочном зале "Манеж" состоятся мероприятия деловой программы, в Гостином дворе будет организована выставка оборудования и технологий для ТЭК.
https://ria.ru/20240904/roskongress-1970378226.html
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россия, москва, фонд "росконгресс", энергетика
Россия, Москва, Фонд "Росконгресс", Энергетика

Опубликована деловая программа Российской энергетической недели – 2024

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Российская энергетическая неделя"
Международный форум Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Международный форум "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Деловая программа Международного форума "Российская энергетическая неделя – 2024" опубликована на сайте мероприятия, форум состоится в Москве 26–28 сентября, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Главная тема – "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире". В рамках РЭН пройдет порядка 30 тематических сессий и бизнес-диалогов, разделенных на тематические блоки: "Международная повестка: сотрудничество для развития", "Устойчивое развитие энергетики", "Технологии и данные как основа лидерства", "Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование" и "Социально ориентированный ТЭК".
В рамках трека "Устойчивое развитие энергетики" участники обсудят роль углеводородов в энергетике будущего, развитие энергоэффективности и другие темы. Дискуссии в блоке "Технологии и данные как основа лидерства" будут посвящены роботизации топливно-энергетического комплекса, применению искусственного интеллекта в сфере энергетической безопасности и перспективам развития энергетического машиностроения. Планы развития нефтедобычи, угольной промышленности и вопросы электрификации войдут в повестку направления "Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование.
Большое внимание в деловой программе РЭН-2024 уделено вопросам международной кооперации. В рамках блока "Международная повестка: сотрудничество для развития" запланированы сессия, посвященная сотрудничеству России и Африки в вопросах энергетики, встреча министров энергетики стран БРИКС, ежегодная встреча Платформы энергетических исследований стран БРИКС, а также обсуждение мировых трендов отрасли.
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"Программа РЭН-2024 отражает актуальные вызовы, которые сегодня стоят перед отраслью, среди них: достижение технологического лидерства в сфере энергетики, ее социальная ориентированность, а также соблюдение баланса традиционных и новых источников энергии для обеспечения устойчивого развития страны. Отдельное внимание уделено укреплению международных связей в структуре топливно-энергетического комплекса и роли России в мировой энергетике. Системные изменения в мире требуют новых подходов к решению глобальных вопросов. Убежден, что форум позволит сформировать принципы, развития ТЭК на условиях равноправия и партнерства", – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2024 Антон Кобяков.
Блок "Социально ориентированный ТЭК" будет посвящен развитию инфраструктуры, включающей изменения распределительного сетевого комплекса, вопросы генерации и интеграции нововведений отрасли в городах. Также будут затронуты темы правового обеспечения ТЭК и развития энергетической системы в стране.
В стартовый день форума состоится научно-практическая конференция "Территория энергетического диалога". В рамках основной программы форума пройдут деловые завтраки, посвященные будущему энергетики. Основные мероприятия пройдут 26 и 27 сентября. Завершится Российская энергетическая неделя традиционным Молодежным днем.
В этом году Российская энергетическая неделя впервые пройдет на двух площадках: в центральном выставочном зале "Манеж" состоятся мероприятия деловой программы, в Гостином дворе будет организована выставка оборудования и технологий для ТЭК.
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