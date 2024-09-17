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Финляндия призовет на военную службу 280 тысяч человек в случае конфликта - РИА Новости, 17.09.2024
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16:43 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/finlyandiya-1973209450.html
Финляндия призовет на военную службу 280 тысяч человек в случае конфликта
Финляндия призовет на военную службу 280 тысяч человек в случае конфликта - РИА Новости, 17.09.2024
Финляндия призовет на военную службу 280 тысяч человек в случае конфликта
Президент Финляндии Александр Стубб утверждает, что в случае конфликта в стране смогут незамедлительно призвать на военную службу 280 тысяч человек. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:43
2024-09-17T16:43
финляндия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб утверждает, что в случае конфликта в стране смогут незамедлительно призвать на военную службу 280 тысяч человек. "Если начнется война, мы сможем немедленно призвать на службу 280 тысяч человек", - заявил Стубб в интервью немецкому телеканалу Welt. Президент также назвал Силы обороны Финляндии одними из сильнейших в НАТО. При этом ранее заместитель начальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен заявил о том, что стране необходимо готовиться к долгосрочному кризису на фоне якобы возросшей агрессии России. Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Россия внимательно следит за перевооружением финской армии и флота и учитывает это в оборонном планировании. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945059660.html
https://ria.ru/20240705/stubb-1957696933.html
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финляндия, швеция, павел кузнецов, владимир путин, дмитрий киселев, нато, россия
Финляндия, Швеция, Павел Кузнецов, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, Россия
Финляндия призовет на военную службу 280 тысяч человек в случае конфликта

Стубб: в случае конфликта в Финляндии призовут на службу 280 тысяч человек

© Фото : U.S. Army photo / Sgt. LaShic PattersonВоеннослужащие армии Финляндии
Военнослужащие армии Финляндии - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : U.S. Army photo / Sgt. LaShic Patterson
Военнослужащие армии Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб утверждает, что в случае конфликта в стране смогут незамедлительно призвать на военную службу 280 тысяч человек.
"Если начнется война, мы сможем немедленно призвать на службу 280 тысяч человек", - заявил Стубб в интервью немецкому телеканалу Welt.
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Президент также назвал Силы обороны Финляндии одними из сильнейших в НАТО.
При этом ранее заместитель начальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен заявил о том, что стране необходимо готовиться к долгосрочному кризису на фоне якобы возросшей агрессии России.
Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Россия внимательно следит за перевооружением финской армии и флота и учитывает это в оборонном планировании.
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Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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ФинляндияШвецияПавел КузнецовВладимир ПутинДмитрий КиселевНАТОРоссия
 
 
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