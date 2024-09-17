https://ria.ru/20240917/evrokomissiya-1973135349.html

Фон дер Ляйен утвердила Каллас на пост верховного представителя ЕС

Фон дер Ляйен утвердила Каллас на пост верховного представителя ЕС - РИА Новости, 17.09.2024

Фон дер Ляйен утвердила Каллас на пост верховного представителя ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своем предложении по новому составу Еврокомиссии утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя ЕС РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T11:57

2024-09-17T11:57

2024-09-17T11:58

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урсула фон дер ляйен

антониу кошта

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своем предложении по новому составу Еврокомиссии утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. "Как вы уже знаете, пост верховного представителя и вице-президента займет Кайя Каллас", - сказала она. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты. Они, в частности, утвердили экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, предложили утвердить премьера Эстонии Кайю Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, а также выдвинули кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии.

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952121577.html

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Дарья Буймова

в мире, брюссель, португалия, эстония, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, еврокомиссия, евросоюз, евросовет