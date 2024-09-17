https://ria.ru/20240917/evrokomissiya-1973135349.html
Фон дер Ляйен утвердила Каллас на пост верховного представителя ЕС
Фон дер Ляйен утвердила Каллас на пост верховного представителя ЕС - РИА Новости, 17.09.2024
Фон дер Ляйен утвердила Каллас на пост верховного представителя ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своем предложении по новому составу Еврокомиссии утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя ЕС РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:57
2024-09-17T11:57
2024-09-17T11:58
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кайя каллас
урсула фон дер ляйен
антониу кошта
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своем предложении по новому составу Еврокомиссии утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. "Как вы уже знаете, пост верховного представителя и вице-президента займет Кайя Каллас", - сказала она. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты. Они, в частности, утвердили экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, предложили утвердить премьера Эстонии Кайю Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, а также выдвинули кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии.
https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952121577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, португалия, эстония, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, еврокомиссия, евросоюз, евросовет
В мире, Брюссель, Португалия, Эстония, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Еврокомиссия, Евросоюз, Евросовет
Фон дер Ляйен утвердила Каллас на пост верховного представителя ЕС
Фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Каллас на пост верховного представителя ЕС