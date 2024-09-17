https://ria.ru/20240917/erevan-1973151896.html
Производители из Кировской области представили свою продукцию в Ереване
Производители из Кировской области представили свою продукцию в Ереване - РИА Новости, 17.09.2024
Производители из Кировской области представили свою продукцию в Ереване
Российские производители косметики, удобрений и обуви из Кировской области представили свою продукцию в рамках бизнес-миссии в Ереване, сообщает Российский... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:44
2024-09-17T12:44
2024-09-17T12:44
экономика
кировская область
ереван
армения
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973150813_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_175d0b3ac6511b7b0fda8765a778cc92.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские производители косметики, удобрений и обуви из Кировской области представили свою продукцию в рамках бизнес-миссии в Ереване, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).Мероприятие организовано ЦПЭ Кировской области при поддержке РЭЦ для вывода продукции региона на армянский рынок.Открытие бизнес-миссии состоялось в офисе представительства РЭЦ в Армении. Эксперты РЭЦ рассказали представителям МСП Кировской области об особенностях местного рынка, организации расчетов в Армении, дали рекомендации по ведению переговоров с армянским бизнесом и условиям заключаемых контрактов, а также представили популярные продукты в линейке РЭЦ, разработанные для малого и среднего бизнеса.По словам руководителя представительства РЭЦ в Армении Вигена Енокяна, крайне важно, чтобы экспортеры на этапе ведения переговоров с контрагентами знали, какими инструментами РЭЦ они могут воспользоваться в том или ином случае."Так, например, компания может согласиться на сотрудничество с иностранным покупателем на условии отсрочки платежа и выстроить с ним надежные долгосрочные отношения, воспользовавшись продуктами РЭЦ, нивелирующими риски неоплаты, такими как страхование отсрочки платежа или экспортный факторинг", – сказал он.Бизнес-миссия продлится до 20 сентября.
https://ria.ru/20240917/eksport-1973150311.html
кировская область
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973150813_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_afe6a00fb896c3d936f9baf336528512.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кировская область, ереван, армения, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Кировская область, Ереван, Армения, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские производители косметики, удобрений и обуви из Кировской области представили свою продукцию в рамках бизнес-миссии в Ереване, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
Мероприятие организовано ЦПЭ Кировской области при поддержке РЭЦ для вывода продукции региона на армянский рынок.
Открытие бизнес-миссии состоялось в офисе представительства РЭЦ в Армении. Эксперты РЭЦ рассказали представителям МСП Кировской области об особенностях местного рынка, организации расчетов в Армении, дали рекомендации по ведению переговоров с армянским бизнесом и условиям заключаемых контрактов, а также представили популярные продукты в линейке РЭЦ, разработанные для малого и среднего бизнеса.
По словам руководителя представительства РЭЦ в Армении Вигена Енокяна, крайне важно, чтобы экспортеры на этапе ведения переговоров с контрагентами знали, какими инструментами РЭЦ
они могут воспользоваться в том или ином случае.
"Так, например, компания может согласиться на сотрудничество с иностранным покупателем на условии отсрочки платежа и выстроить с ним надежные долгосрочные отношения, воспользовавшись продуктами РЭЦ, нивелирующими риски неоплаты, такими как страхование отсрочки платежа или экспортный факторинг", – сказал он.
Бизнес-миссия продлится до 20 сентября.