https://ria.ru/20240917/erevan-1973151896.html

Производители из Кировской области представили свою продукцию в Ереване

Производители из Кировской области представили свою продукцию в Ереване - РИА Новости, 17.09.2024

Производители из Кировской области представили свою продукцию в Ереване

Российские производители косметики, удобрений и обуви из Кировской области представили свою продукцию в рамках бизнес-миссии в Ереване, сообщает Российский... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:44

2024-09-17T12:44

2024-09-17T12:44

экономика

кировская область

ереван

армения

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские производители косметики, удобрений и обуви из Кировской области представили свою продукцию в рамках бизнес-миссии в Ереване, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).Мероприятие организовано ЦПЭ Кировской области при поддержке РЭЦ для вывода продукции региона на армянский рынок.Открытие бизнес-миссии состоялось в офисе представительства РЭЦ в Армении. Эксперты РЭЦ рассказали представителям МСП Кировской области об особенностях местного рынка, организации расчетов в Армении, дали рекомендации по ведению переговоров с армянским бизнесом и условиям заключаемых контрактов, а также представили популярные продукты в линейке РЭЦ, разработанные для малого и среднего бизнеса.По словам руководителя представительства РЭЦ в Армении Вигена Енокяна, крайне важно, чтобы экспортеры на этапе ведения переговоров с контрагентами знали, какими инструментами РЭЦ они могут воспользоваться в том или ином случае."Так, например, компания может согласиться на сотрудничество с иностранным покупателем на условии отсрочки платежа и выстроить с ним надежные долгосрочные отношения, воспользовавшись продуктами РЭЦ, нивелирующими риски неоплаты, такими как страхование отсрочки платежа или экспортный факторинг", – сказал он.Бизнес-миссия продлится до 20 сентября.

https://ria.ru/20240917/eksport-1973150311.html

кировская область

ереван

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, кировская область, ереван, армения, российский экспортный центр (рэц)