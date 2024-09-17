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В Энергодаре после обстрела ВСУ произошло отключение электричества - РИА Новости, 17.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:47 17.09.2024 (обновлено: 16:58 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/energodar-1973216524.html
В Энергодаре после обстрела ВСУ произошло отключение электричества
В Энергодаре после обстрела ВСУ произошло отключение электричества - РИА Новости, 17.09.2024
В Энергодаре после обстрела ВСУ произошло отключение электричества
Аварийное отключение электричества произошло в Энергодаре после артобстрела ВСУ, в городе отсутствуют связь и водоснабжение, сообщил глава администрации... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:47
2024-09-17T16:58
энергодар
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Аварийное отключение электричества произошло в Энергодаре после артобстрела ВСУ, в городе отсутствуют связь и водоснабжение, сообщил глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз в Telegram-канале."Сегодня в связи с артобстрелом ВСУ в Энергодаре произошло аварийное отключение электроснабжения. На данный момент в городе отсутствуют электричество, водоснабжение и связь. Сохраняется угроза повторных атак. Будьте бдительны!" - написал Сеновоз.Он добавил, что как только позволит оперативная обстановка, специалисты приступят к анализу повреждений и последующей ликвидации последствий.
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энергодар, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, происшествия
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Происшествия
В Энергодаре после обстрела ВСУ произошло отключение электричества

После артобстрела ВСУ в Энергодаре отсутствуют свет, связь и водоснабжение

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Аварийное отключение электричества произошло в Энергодаре после артобстрела ВСУ, в городе отсутствуют связь и водоснабжение, сообщил глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз в Telegram-канале.
"Сегодня в связи с артобстрелом ВСУ в Энергодаре произошло аварийное отключение электроснабжения. На данный момент в городе отсутствуют электричество, водоснабжение и связь. Сохраняется угроза повторных атак. Будьте бдительны!" - написал Сеновоз.
Он добавил, что как только позволит оперативная обстановка, специалисты приступят к анализу повреждений и последующей ликвидации последствий.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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