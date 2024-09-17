https://ria.ru/20240917/energodar-1973216524.html

В Энергодаре после обстрела ВСУ произошло отключение электричества

В Энергодаре после обстрела ВСУ произошло отключение электричества - РИА Новости, 17.09.2024

В Энергодаре после обстрела ВСУ произошло отключение электричества

Аварийное отключение электричества произошло в Энергодаре после артобстрела ВСУ, в городе отсутствуют связь и водоснабжение, сообщил глава администрации... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:47

2024-09-17T16:47

2024-09-17T16:58

энергодар

вооруженные силы украины

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Аварийное отключение электричества произошло в Энергодаре после артобстрела ВСУ, в городе отсутствуют связь и водоснабжение, сообщил глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз в Telegram-канале."Сегодня в связи с артобстрелом ВСУ в Энергодаре произошло аварийное отключение электроснабжения. На данный момент в городе отсутствуют электричество, водоснабжение и связь. Сохраняется угроза повторных атак. Будьте бдительны!" - написал Сеновоз.Он добавил, что как только позволит оперативная обстановка, специалисты приступят к анализу повреждений и последующей ликвидации последствий.

https://ria.ru/20240916/rosatom-1972968005.html

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энергодар, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, происшествия