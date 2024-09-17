Минобрнауки поддержало идею введения устной части в экзамен для мигрантов
Минобрнауки поддержало введение устной части в экзамен по русскому для мигрантов
© РИА Новости / Александр Поготов | Перейти в медиабанкЦентр тестирования трудовых мигрантов в Ростове-на-Дону
Центр тестирования трудовых мигрантов в Ростове-на-Дону. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ поддержало идею депутата ГД Сарданы Авксентьевой от партии "Новые люди" о включении в экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов устной части, следует из ответа министерства на обращение парламентария, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Минобрнауки России поддерживаются ваши предложения по дополнению экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов устной частью. Вместе с тем в целях реализации данных предложений необходимо внесение изменений в Положение о проведении экзамена, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №824, в соответствии с которым экзамен по русскому языку как иностранному проводится в устной и письменной формах (за исключением иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента). Для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента, экзамен по русскому языку как иностранному проводится в письменной форме", - сказано в ответе министерства.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что у ведомства готовы все методики и подходы к введению устной части в экзамене по русскому языку для мигрантов.
По словам Музаева, дополнить аттестацию устной частью можно в кратчайшие сроки. Он также отметил, что во время экзамена необходима видеофиксация.
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