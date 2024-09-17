https://ria.ru/20240917/ekzamen-1973188757.html

Минобрнауки поддержало идею введения устной части в экзамен для мигрантов

Минобрнауки поддержало идею введения устной части в экзамен для мигрантов - РИА Новости, 17.09.2024

Минобрнауки поддержало идею введения устной части в экзамен для мигрантов

Министерство науки и высшего образования РФ поддержало идею депутата ГД Сарданы Авксентьевой от партии "Новые люди" о включении в экзамен по русскому языку для... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:57

2024-09-17T14:57

2024-09-17T15:08

общество

мигранты

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

сардана авксентьева

анзор музаев

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ поддержало идею депутата ГД Сарданы Авксентьевой от партии "Новые люди" о включении в экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов устной части, следует из ответа министерства на обращение парламентария, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Минобрнауки России поддерживаются ваши предложения по дополнению экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов устной частью. Вместе с тем в целях реализации данных предложений необходимо внесение изменений в Положение о проведении экзамена, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №824, в соответствии с которым экзамен по русскому языку как иностранному проводится в устной и письменной формах (за исключением иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента). Для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента, экзамен по русскому языку как иностранному проводится в письменной форме", - сказано в ответе министерства.Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил РИА Новости, что у ведомства готовы все методики и подходы к введению устной части в экзамене по русскому языку для мигрантов.По словам Музаева, дополнить аттестацию устной частью можно в кратчайшие сроки. Он также отметил, что во время экзамена необходима видеофиксация.

https://ria.ru/20240916/migranty-1973066092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, мигранты, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), сардана авксентьева, анзор музаев