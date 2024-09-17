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В ЦБ допустили доработку правил программы долгосрочных сбережений - РИА Новости, 17.09.2024
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17:42 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/ekonomika-1973225732.html
В ЦБ допустили доработку правил программы долгосрочных сбережений
В ЦБ допустили доработку правил программы долгосрочных сбережений - РИА Новости, 17.09.2024
В ЦБ допустили доработку правил программы долгосрочных сбережений
Банк России работает над введением для граждан периода охлаждения при заключении договора в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), рассказала... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:42
2024-09-17T17:42
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Банк России работает над введением для граждан периода охлаждения при заключении договора в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), рассказала журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. "У нас всегда будут случаи, когда будут приходить граждане, которые, прослушав то, что им предлагают, "в моменте" согласились, вышли, пришли домой, обсудили, подумали и решили, что это не то, что они хотели, и они возвращаются. И для этого нужен период охлаждения, над которым мы тоже сейчас работаем", - сказала она в кулуарах форума "Capital Markets: Россия". "Нам для ПДС очень нужно, чтобы расторжение договоров в период охлаждения не влекло за собой утрату права на софинансирование. Сейчас, к сожалению, прописано именно так, не был учтен этот момент, поэтому нам надо эту историю еще отработать", - добавила в она. По ее словам, длительность периода охлаждения для ПДС может составить 30 дней. "В основном, в мире где-то в районе 30 дней дается на долгосрочные инструменты. Я думаю, что мы тоже приблизительно будем туда же ориентироваться, потому что, в первую очередь, это связано в том числе с тем, что человек соглашается при заключении этого договора на регулярные платежи, и осознание иногда наступает со следующим платежом", - сказала она. В настоящее время граждане РФ могут воспользоваться периодом охлаждения при заключении договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и в течение 14 дней расторгнуть договор, оформленный с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) через агента. По ее словам, клиенты НПФ в настоящее время достаточно редко пользуются периодом охлаждения при заключении договоров негосударственного пенсионного обеспечения. "Не очень часто. Я не могу сказать, что это системная проблема, но дать комфорт гражданам, в том числе даже в ощущении того, что если что, ты можешь прийти и без потери для себя расторгнуть договор, мне кажется, для длинных инструментов это очень правильно", - заключила она.
https://ria.ru/20240607/nabiullina-1951506621.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ допустили доработку правил программы долгосрочных сбережений

ЦБ работает над введением периода охлаждения при заключении договора ПДС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Банк России работает над введением для граждан периода охлаждения при заключении договора в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), рассказала журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.
"У нас всегда будут случаи, когда будут приходить граждане, которые, прослушав то, что им предлагают, "в моменте" согласились, вышли, пришли домой, обсудили, подумали и решили, что это не то, что они хотели, и они возвращаются. И для этого нужен период охлаждения, над которым мы тоже сейчас работаем", - сказала она в кулуарах форума "Capital Markets: Россия".
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"Нам для ПДС очень нужно, чтобы расторжение договоров в период охлаждения не влекло за собой утрату права на софинансирование. Сейчас, к сожалению, прописано именно так, не был учтен этот момент, поэтому нам надо эту историю еще отработать", - добавила в она.
По ее словам, длительность периода охлаждения для ПДС может составить 30 дней. "В основном, в мире где-то в районе 30 дней дается на долгосрочные инструменты. Я думаю, что мы тоже приблизительно будем туда же ориентироваться, потому что, в первую очередь, это связано в том числе с тем, что человек соглашается при заключении этого договора на регулярные платежи, и осознание иногда наступает со следующим платежом", - сказала она.
В настоящее время граждане РФ могут воспользоваться периодом охлаждения при заключении договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и в течение 14 дней расторгнуть договор, оформленный с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) через агента.
По ее словам, клиенты НПФ в настоящее время достаточно редко пользуются периодом охлаждения при заключении договоров негосударственного пенсионного обеспечения. "Не очень часто. Я не могу сказать, что это системная проблема, но дать комфорт гражданам, в том числе даже в ощущении того, что если что, ты можешь прийти и без потери для себя расторгнуть договор, мне кажется, для длинных инструментов это очень правильно", - заключила она.
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