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В Екатеринбурге задержали мужчину, ударившего девочку в магазине - РИА Новости, 17.09.2024
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14:06 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/ekaterinburg-1973175934.html
В Екатеринбурге задержали мужчину, ударившего девочку в магазине
В Екатеринбурге задержали мужчину, ударившего девочку в магазине - РИА Новости, 17.09.2024
В Екатеринбурге задержали мужчину, ударившего девочку в магазине
Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, ударившего девочку в магазине, сам фигурант заявил, что "пил водку и пиво и ничего не помнит", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:06
2024-09-17T14:06
происшествия
екатеринбург
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, ударившего девочку в магазине, сам фигурант заявил, что "пил водку и пиво и ничего не помнит", сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее СМИ опубликовали видео, как мужчина с размаху бьет девочку в одном из екатеринбургских супермаркетов. Отмечалось, что удар ребенку пришелся по голове. Как уточняла журналистам представитель МВД России Ирина Волк, шел розыск подозреваемого. "Сотрудниками отдела полиции №13 УМВД Екатеринбурга по горячим следам задержан и помещен под стражу подозреваемый в причинении побоев несовершеннолетней девочке в торговой точке. Эта история с жутким видео из магазина вызвала широкий общественный резонанс", – сказал Горелых. Он отметил, что подозреваемым оказался 54-летний неработающий местный житель, который и ранее нарушал закон. "В настоящее время... (задержанный) дает объяснения сыщикам и утверждает, что ничего якобы не помнит, так как накануне выпил бутылку водки и пива. Вероятно, потом он отправился в магазин за дополнительной порцией "огненной воды", где на пути и повстречал ребенка, которого в злобной ярости зачем-то избил. Когда пары дурмана в дежурной части выветрились, задержанный жалобно сказал, что у него у самого двое детей, и как такое стало возможным, ума не приложит. После чего попросил прощения у родителей малышки", – отметил Горелых. Полиция привлекла мужчину к административной ответственности и передала материалы в Следственный комитет. В управлении СК РФ по региону журналистам сообщили, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
https://ria.ru/20240912/muzhchina-1972297950.html
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происшествия, екатеринбург, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Екатеринбурге задержали мужчину, ударившего девочку в магазине

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, ударившего девочку в магазине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, ударившего девочку в магазине, сам фигурант заявил, что "пил водку и пиво и ничего не помнит", сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее СМИ опубликовали видео, как мужчина с размаху бьет девочку в одном из екатеринбургских супермаркетов. Отмечалось, что удар ребенку пришелся по голове. Как уточняла журналистам представитель МВД России Ирина Волк, шел розыск подозреваемого.
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"Сотрудниками отдела полиции №13 УМВД Екатеринбурга по горячим следам задержан и помещен под стражу подозреваемый в причинении побоев несовершеннолетней девочке в торговой точке. Эта история с жутким видео из магазина вызвала широкий общественный резонанс", – сказал Горелых.
Он отметил, что подозреваемым оказался 54-летний неработающий местный житель, который и ранее нарушал закон.
"В настоящее время... (задержанный) дает объяснения сыщикам и утверждает, что ничего якобы не помнит, так как накануне выпил бутылку водки и пива. Вероятно, потом он отправился в магазин за дополнительной порцией "огненной воды", где на пути и повстречал ребенка, которого в злобной ярости зачем-то избил. Когда пары дурмана в дежурной части выветрились, задержанный жалобно сказал, что у него у самого двое детей, и как такое стало возможным, ума не приложит. После чего попросил прощения у родителей малышки", – отметил Горелых.
Полиция привлекла мужчину к административной ответственности и передала материалы в Следственный комитет. В управлении СК РФ по региону журналистам сообщили, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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