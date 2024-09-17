https://ria.ru/20240917/ekaterinburg-1973175934.html

В Екатеринбурге задержали мужчину, ударившего девочку в магазине

В Екатеринбурге задержали мужчину, ударившего девочку в магазине - РИА Новости, 17.09.2024

В Екатеринбурге задержали мужчину, ударившего девочку в магазине

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, ударившего девочку в магазине, сам фигурант заявил, что "пил водку и пиво и ничего не помнит", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:06

2024-09-17T14:06

2024-09-17T14:06

происшествия

екатеринбург

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, ударившего девочку в магазине, сам фигурант заявил, что "пил водку и пиво и ничего не помнит", сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее СМИ опубликовали видео, как мужчина с размаху бьет девочку в одном из екатеринбургских супермаркетов. Отмечалось, что удар ребенку пришелся по голове. Как уточняла журналистам представитель МВД России Ирина Волк, шел розыск подозреваемого. "Сотрудниками отдела полиции №13 УМВД Екатеринбурга по горячим следам задержан и помещен под стражу подозреваемый в причинении побоев несовершеннолетней девочке в торговой точке. Эта история с жутким видео из магазина вызвала широкий общественный резонанс", – сказал Горелых. Он отметил, что подозреваемым оказался 54-летний неработающий местный житель, который и ранее нарушал закон. "В настоящее время... (задержанный) дает объяснения сыщикам и утверждает, что ничего якобы не помнит, так как накануне выпил бутылку водки и пива. Вероятно, потом он отправился в магазин за дополнительной порцией "огненной воды", где на пути и повстречал ребенка, которого в злобной ярости зачем-то избил. Когда пары дурмана в дежурной части выветрились, задержанный жалобно сказал, что у него у самого двое детей, и как такое стало возможным, ума не приложит. После чего попросил прощения у родителей малышки", – отметил Горелых. Полиция привлекла мужчину к административной ответственности и передала материалы в Следственный комитет. В управлении СК РФ по региону журналистам сообщили, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

https://ria.ru/20240912/muzhchina-1972297950.html

https://ria.ru/20240905/delo-1970870188.html

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происшествия, екатеринбург, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)