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Новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин
Новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин - РИА Новости, 17.09.2024
Новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин
Новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат больше постов вице-председателей, сообщила глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен после... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T12:05
2024-09-17T12:05
2024-09-17T12:05
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БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат больше постов вице-председателей, сообщила глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен после презентации своего предложения по составу ЕК до 2029 года перед лидерами фракций Европарламента. "Мы достигли состава, в котором женщины займут 40% мест, мужчины – 60%", - сообщила она. При этом, по словам главы ЕК, посты вице-председателей Комиссии получат четыре женщины и двое мужчин.
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в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент
Новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин
Глава ЕК Фон дер Ляйен: новый состав ЕК будет состоять на 40% из женщин
БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат больше постов вице-председателей, сообщила глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен после презентации своего предложения по составу ЕК до 2029 года перед лидерами фракций Европарламента.
"Мы достигли состава, в котором женщины займут 40% мест, мужчины – 60%", - сообщила она.
При этом, по словам главы ЕК, посты вице-председателей Комиссии получат четыре женщины и двое мужчин.