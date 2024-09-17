https://ria.ru/20240917/ek-1973138207.html

Новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин

Новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин - РИА Новости, 17.09.2024

Новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин

Новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат больше постов вице-председателей, сообщила глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен после... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T12:05

2024-09-17T12:05

2024-09-17T12:05

в мире

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат больше постов вице-председателей, сообщила глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен после презентации своего предложения по составу ЕК до 2029 года перед лидерами фракций Европарламента. "Мы достигли состава, в котором женщины займут 40% мест, мужчины – 60%", - сообщила она. При этом, по словам главы ЕК, посты вице-председателей Комиссии получат четыре женщины и двое мужчин.

https://ria.ru/20240916/evropa-1972535161.html

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в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент