https://ria.ru/20240917/efimov-1973216147.html
Ефимов: определен победитель торгов на право реорганизации 2 га в Коптеве
Ефимов: определен победитель торгов на право реорганизации 2 га в Коптеве - РИА Новости, 17.09.2024
Ефимов: определен победитель торгов на право реорганизации 2 га в Коптеве
Компания "ГЕО-Инвест" из Чеченской республики по итогам торгов займется застройкой около 2 гектаров земли рядом со станцией МЦК Лихоборы в Москве, рассказал... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:46
2024-09-17T16:46
2024-09-17T16:46
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
максим гаман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba1be77e07da4dbc5ea492f0af536b6d.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Компания "ГЕО-Инвест" из Чеченской республики по итогам торгов займется застройкой около 2 гектаров земли рядом со станцией МЦК Лихоборы в Москве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Всего в торгах на право застройки участка, примыкающего к проезду Черепановых, принимали участие четыре компании – из Москвы, Перми, Оренбурга и Чечни. В ходе торгов цена договора выросла более чем в четыре раза и составила около 55,6 миллиона рублей."Девелопер сможет построить на участке современный общественно-деловой квартал. Инвестиции в проект оцениваются в 5,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект в 264 миллиона рублей. По итогам реорганизации площадки создадут более 700 рабочих мест", – приводит слова Ефимов пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Проект предполагает строительство 26,1 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая культурно-досуговые объекты, рестораны и магазины."Помимо строительства новых зданий, планируется сохранение текущих объектов, включая каток, – добавил руководитель департамента столичного городского имущества Максим Гаман.В настоящее время в Москве на разных этапах реализации находятся почти 240 проектов КРТ, которые суммарно занимают свыше 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240917/efimov-1973073160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, максим гаман
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Максим Гаман
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Компания "ГЕО-Инвест" из Чеченской республики по итогам торгов
займется застройкой около 2 гектаров земли рядом со станцией МЦК Лихоборы в Москве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Всего в торгах на право застройки участка, примыкающего к проезду Черепановых, принимали участие четыре компании – из Москвы, Перми, Оренбурга и Чечни. В ходе торгов цена договора выросла более чем в четыре раза и составила около 55,6 миллиона рублей.
"Девелопер сможет построить на участке современный общественно-деловой квартал. Инвестиции в проект оцениваются в 5,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект в 264 миллиона рублей. По итогам реорганизации площадки создадут более 700 рабочих мест", – приводит слова Ефимов пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Проект предполагает строительство 26,1 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая культурно-досуговые объекты, рестораны и магазины.
"Помимо строительства новых зданий, планируется сохранение текущих объектов, включая каток, – добавил руководитель департамента столичного городского имущества Максим Гаман
.
В настоящее время в Москве на разных этапах реализации находятся почти 240 проектов КРТ, которые суммарно занимают свыше 3,1 тысячи гектаров.