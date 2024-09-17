https://ria.ru/20240917/efimov-1973216147.html

Ефимов: определен победитель торгов на право реорганизации 2 га в Коптеве

Ефимов: определен победитель торгов на право реорганизации 2 га в Коптеве - РИА Новости, 17.09.2024

Ефимов: определен победитель торгов на право реорганизации 2 га в Коптеве

Компания "ГЕО-Инвест" из Чеченской республики по итогам торгов займется застройкой около 2 гектаров земли рядом со станцией МЦК Лихоборы в Москве, рассказал... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:46

2024-09-17T16:46

2024-09-17T16:46

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

максим гаман

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Компания "ГЕО-Инвест" из Чеченской республики по итогам торгов займется застройкой около 2 гектаров земли рядом со станцией МЦК Лихоборы в Москве, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Всего в торгах на право застройки участка, примыкающего к проезду Черепановых, принимали участие четыре компании – из Москвы, Перми, Оренбурга и Чечни. В ходе торгов цена договора выросла более чем в четыре раза и составила около 55,6 миллиона рублей."Девелопер сможет построить на участке современный общественно-деловой квартал. Инвестиции в проект оцениваются в 5,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект в 264 миллиона рублей. По итогам реорганизации площадки создадут более 700 рабочих мест", – приводит слова Ефимов пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Проект предполагает строительство 26,1 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая культурно-досуговые объекты, рестораны и магазины."Помимо строительства новых зданий, планируется сохранение текущих объектов, включая каток, – добавил руководитель департамента столичного городского имущества Максим Гаман.В настоящее время в Москве на разных этапах реализации находятся почти 240 проектов КРТ, которые суммарно занимают свыше 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240917/efimov-1973073160.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, максим гаман