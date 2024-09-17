https://ria.ru/20240917/efimov-1973073160.html

Ефимов: ФОК в Алексеевском районе Москвы готов на 50%

Ефимов: ФОК в Алексеевском районе Москвы готов на 50% - РИА Новости, 17.09.2024

Ефимов: ФОК в Алексеевском районе Москвы готов на 50%

Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс "Стальной" на улице Павла Корчагина в Алексеевском районе Москвы готов на 50%, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T10:08

2024-09-17T10:08

2024-09-17T10:08

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс "Стальной" на улице Павла Корчагина в Алексеевском районе Москвы готов на 50%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.ФОК пропускной способностью свыше 1,7 тысячи человек в сутки строят по госпрограмме "Спорт Москвы" за счет бюджетных средств по адресу: улица Павла Корчагина, 7."Монолитные работы на объекте полностью завершены, готовность кровли составляет 95%. Его площадь составит около 8 тысяч квадратных метров. ФОК планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году", – рассказал Ефимов.Внутренние инженерные системы смонтированы на 40%, системы водоподготовки в зоне бассейнов - на 25%. Внутренняя отделка в комплексе выполнена на 35%, в блоке сауны осуществляются чистовые работы."В настоящее время продолжаем монтаж фасада, его облицовку терракотовыми панелями и устройство витражей. Готовность витражных работ составляет 40%, а фасадных в целом – 30%", - рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.В настоящее время, по его словам, завершается монтаж наружных сетей. Полностью эти работы закончат вместе с благоустройством возле комплекса, которое готово уже на 10%.ФОК будет включать большой бассейн на десять дорожек, бассейн поменьше для обучения детей плаванию, зал для физподготовки, сауну и прочие помещения.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы