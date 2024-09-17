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Ефимов: ФОК в Алексеевском районе Москвы готов на 50% - РИА Новости, 17.09.2024
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10:08 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/efimov-1973073160.html
Ефимов: ФОК в Алексеевском районе Москвы готов на 50%
Ефимов: ФОК в Алексеевском районе Москвы готов на 50% - РИА Новости, 17.09.2024
Ефимов: ФОК в Алексеевском районе Москвы готов на 50%
Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс "Стальной" на улице Павла Корчагина в Алексеевском районе Москвы готов на 50%, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T10:08
2024-09-17T10:08
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс "Стальной" на улице Павла Корчагина в Алексеевском районе Москвы готов на 50%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.ФОК пропускной способностью свыше 1,7 тысячи человек в сутки строят по госпрограмме "Спорт Москвы" за счет бюджетных средств по адресу: улица Павла Корчагина, 7."Монолитные работы на объекте полностью завершены, готовность кровли составляет 95%. Его площадь составит около 8 тысяч квадратных метров. ФОК планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году", – рассказал Ефимов.Внутренние инженерные системы смонтированы на 40%, системы водоподготовки в зоне бассейнов - на 25%. Внутренняя отделка в комплексе выполнена на 35%, в блоке сауны осуществляются чистовые работы."В настоящее время продолжаем монтаж фасада, его облицовку терракотовыми панелями и устройство витражей. Готовность витражных работ составляет 40%, а фасадных в целом – 30%", - рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.В настоящее время, по его словам, завершается монтаж наружных сетей. Полностью эти работы закончат вместе с благоустройством возле комплекса, которое готово уже на 10%.ФОК будет включать большой бассейн на десять дорожек, бассейн поменьше для обучения детей плаванию, зал для физподготовки, сауну и прочие помещения.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: ФОК в Алексеевском районе Москвы готов на 50%

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс "Стальной" на улице Павла Корчагина в Алексеевском районе Москвы готов на 50%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
ФОК пропускной способностью свыше 1,7 тысячи человек в сутки строят по госпрограмме "Спорт Москвы" за счет бюджетных средств по адресу: улица Павла Корчагина, 7.
«
"Монолитные работы на объекте полностью завершены, готовность кровли составляет 95%. Его площадь составит около 8 тысяч квадратных метров. ФОК планируется ввести в эксплуатацию уже в следующем году", – рассказал Ефимов.
Внутренние инженерные системы смонтированы на 40%, системы водоподготовки в зоне бассейнов - на 25%. Внутренняя отделка в комплексе выполнена на 35%, в блоке сауны осуществляются чистовые работы.
"В настоящее время продолжаем монтаж фасада, его облицовку терракотовыми панелями и устройство витражей. Готовность витражных работ составляет 40%, а фасадных в целом – 30%", - рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В настоящее время, по его словам, завершается монтаж наружных сетей. Полностью эти работы закончат вместе с благоустройством возле комплекса, которое готово уже на 10%.
ФОК будет включать большой бассейн на десять дорожек, бассейн поменьше для обучения детей плаванию, зал для физподготовки, сауну и прочие помещения.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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