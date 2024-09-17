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В Казани четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
В Казани четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком - РИА Новости, 17.09.2024
В Казани четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Казани, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции города. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:25
2024-09-17T14:25
2024-09-17T14:25
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Казани, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции города. ДТП произошло во вторник в 11.11 на выезде с Оренбургского тракта на проспект Победы. "Житель Казани, управляя грузовым автомобилем FAW, в нарушение требований дорожного знака "Уступи дорогу", совершил столкновение с маршрутным автобусом МАЗ. В результате происшествия пострадали 4 пассажира автобуса, которых бригадой скорой помощи доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что грузовик и автобус получили серьезные механические повреждения.
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происшествия, казань, россия, республика татарстан (татарстан), гаи, дтп
Происшествия, Казань, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), ГАИ, ДТП
В Казани четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
В Казани четыре человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика