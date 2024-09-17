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Электроснабжение города Первомайск в ЛНР восстановили - РИА Новости, 17.09.2024
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17:23 17.09.2024 (обновлено: 17:32 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/donbass-1973225093.html
Электроснабжение города Первомайск в ЛНР восстановили
Электроснабжение города Первомайск в ЛНР восстановили - РИА Новости, 17.09.2024
Электроснабжение города Первомайск в ЛНР восстановили
Электроснабжение города Первомайск в ЛНР восстановлено, подключены все трансформаторные подстанции, обеспечивающие около 20 тысяч точек учета в городе, сообщил... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T17:23
2024-09-17T17:32
первомайск
луганская народная республика
общество
россия
родион мирошник
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Электроснабжение города Первомайск в ЛНР восстановлено, подключены все трансформаторные подстанции, обеспечивающие около 20 тысяч точек учета в городе, сообщил глава города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.Ранее Колягин сообщал, что город Первомайск обесточен в результате ландшафтных пожаров, без электроэнергии оставались 20 204 точки учёта."Сотрудники Первомайского района электрических сетей уже подключили к энергоснабжению все 101 ТП (трансформаторная подстанция - ред.), которые обеспечивают подачу электроэнергии на 19 888 точек учета в городе Первомайске. Таким образом все абоненты города Первомайска в настоящее время получают электрическую энергию", - говорится в сообщении Колягина.Он отметил, что по состоянию на 17.00 без электроэнергии остаются четыре трансформаторные подстанции и 316 точек учета в селе Калиново-Борщеватое и поселке Молодежное.Ранее сообщалось о масштабных пожарах в ряде районов ЛНР. В республику прибыл отряд МЧС России из 144 человек и 28 единиц техники. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть основания подозревать поджог.
https://ria.ru/20240917/lnr-1973216863.html
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первомайск, луганская народная республика, общество, россия, родион мирошник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Первомайск, Луганская Народная Республика, Общество, Россия, Родион Мирошник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Электроснабжение города Первомайск в ЛНР восстановили

В Первомайске в ЛНР подключили все трансформаторные подстанции

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередачи
Ремонт линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Ремонт линии электропередачи. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Электроснабжение города Первомайск в ЛНР восстановлено, подключены все трансформаторные подстанции, обеспечивающие около 20 тысяч точек учета в городе, сообщил глава города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.
Ранее Колягин сообщал, что город Первомайск обесточен в результате ландшафтных пожаров, без электроэнергии оставались 20 204 точки учёта.
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"Сотрудники Первомайского района электрических сетей уже подключили к энергоснабжению все 101 ТП (трансформаторная подстанция - ред.), которые обеспечивают подачу электроэнергии на 19 888 точек учета в городе Первомайске. Таким образом все абоненты города Первомайска в настоящее время получают электрическую энергию", - говорится в сообщении Колягина.
Он отметил, что по состоянию на 17.00 без электроэнергии остаются четыре трансформаторные подстанции и 316 точек учета в селе Калиново-Борщеватое и поселке Молодежное.
Ранее сообщалось о масштабных пожарах в ряде районов ЛНР. В республику прибыл отряд МЧС России из 144 человек и 28 единиц техники. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть основания подозревать поджог.
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ПервомайскЛуганская Народная РеспубликаОбществоРоссияРодион МирошникМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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