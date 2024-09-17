https://ria.ru/20240917/donbass-1973225093.html

Электроснабжение города Первомайск в ЛНР восстановили

Электроснабжение города Первомайск в ЛНР восстановили - РИА Новости, 17.09.2024

Электроснабжение города Первомайск в ЛНР восстановили

Электроснабжение города Первомайск в ЛНР восстановлено, подключены все трансформаторные подстанции, обеспечивающие около 20 тысяч точек учета в городе, сообщил... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:23

2024-09-17T17:23

2024-09-17T17:32

первомайск

луганская народная республика

общество

россия

родион мирошник

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Электроснабжение города Первомайск в ЛНР восстановлено, подключены все трансформаторные подстанции, обеспечивающие около 20 тысяч точек учета в городе, сообщил глава города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.Ранее Колягин сообщал, что город Первомайск обесточен в результате ландшафтных пожаров, без электроэнергии оставались 20 204 точки учёта."Сотрудники Первомайского района электрических сетей уже подключили к энергоснабжению все 101 ТП (трансформаторная подстанция - ред.), которые обеспечивают подачу электроэнергии на 19 888 точек учета в городе Первомайске. Таким образом все абоненты города Первомайска в настоящее время получают электрическую энергию", - говорится в сообщении Колягина.Он отметил, что по состоянию на 17.00 без электроэнергии остаются четыре трансформаторные подстанции и 316 точек учета в селе Калиново-Борщеватое и поселке Молодежное.Ранее сообщалось о масштабных пожарах в ряде районов ЛНР. В республику прибыл отряд МЧС России из 144 человек и 28 единиц техники. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что есть основания подозревать поджог.

https://ria.ru/20240917/lnr-1973216863.html

https://ria.ru/20240916/pozhar-1973075323.html

первомайск

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

первомайск, луганская народная республика, общество, россия, родион мирошник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)