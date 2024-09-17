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Доходы Ярославской области в I полугодии 2024 года превысили расходы - РИА Новости, 17.09.2024
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Ярославская область
 
16:23 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/dokhody-1973209675.html
Доходы Ярославской области в I полугодии 2024 года превысили расходы
Доходы Ярославской области в I полугодии 2024 года превысили расходы - РИА Новости, 17.09.2024
Доходы Ярославской области в I полугодии 2024 года превысили расходы
Доходы бюджета Ярославской области в первом полугодии 2024 года превысили расходы и составили почти 60 миллиардов рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:23
2024-09-17T16:23
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Доходы бюджета Ярославской области в первом полугодии 2024 года превысили расходы и составили почти 60 миллиардов рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Первое полугодие отработали с профицитом бюджета: доходы превысили расходы и составили почти 60 миллиардов рублей. Налоговые поступления по сравнению с прошлым годом выросли на 3,7%. Положительная динамика по НДФЛ, это значит, что в регионе повышаются зарплаты и появляются новые рабочие места", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Рост акцизов говорит об увеличении объемов реализации нашей продукции, добавил губернатор. По данным пресс-службы областного правительства, исполнение областного бюджета обсудили на заседании профильного комитета Ярославской облдумы, где с докладом выступил министр финансов региона Алексей Долгов. Он пояснил, что основная доля расходов приходится на социальную сферу – более 35 миллиардов рублей за первое полугодие. Долгов подчеркнул, что в полном объеме обеспечено финансирование всех социально значимых и публичных нормативных обязательств. Отдельно Долгов остановился на реализации мер поддержки контрактников и членов их семей, на вопросах гуманитарной помощи для военнослужащих, жителей приграничных регионов, помощи подшефному Акимовскому району. На эти цели из резервного фонда правительства региона за полгода выделено более 1,3 миллиарда рублей. "По поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева расходы на эти цели будут увеличены на 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, намерены увеличить финансирование на льготное лекарственное обеспечение, дополнительные социальные выплаты медработникам, обеспечить поддержку целевого обучения для 445 студентов Ярославского медколледжа", - подчеркнул региональный министр.
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михаил евраев
Ярославская область, Михаил Евраев

Доходы Ярославской области в I полугодии 2024 года превысили расходы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Доходы бюджета Ярославской области в первом полугодии 2024 года превысили расходы и составили почти 60 миллиардов рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Первое полугодие отработали с профицитом бюджета: доходы превысили расходы и составили почти 60 миллиардов рублей. Налоговые поступления по сравнению с прошлым годом выросли на 3,7%. Положительная динамика по НДФЛ, это значит, что в регионе повышаются зарплаты и появляются новые рабочие места", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Рост акцизов говорит об увеличении объемов реализации нашей продукции, добавил губернатор.
По данным пресс-службы областного правительства, исполнение областного бюджета обсудили на заседании профильного комитета Ярославской облдумы, где с докладом выступил министр финансов региона Алексей Долгов. Он пояснил, что основная доля расходов приходится на социальную сферу – более 35 миллиардов рублей за первое полугодие. Долгов подчеркнул, что в полном объеме обеспечено финансирование всех социально значимых и публичных нормативных обязательств.
Отдельно Долгов остановился на реализации мер поддержки контрактников и членов их семей, на вопросах гуманитарной помощи для военнослужащих, жителей приграничных регионов, помощи подшефному Акимовскому району. На эти цели из резервного фонда правительства региона за полгода выделено более 1,3 миллиарда рублей.
"По поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева расходы на эти цели будут увеличены на 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, намерены увеличить финансирование на льготное лекарственное обеспечение, дополнительные социальные выплаты медработникам, обеспечить поддержку целевого обучения для 445 студентов Ярославского медколледжа", - подчеркнул региональный министр.
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