https://ria.ru/20240917/dokhody-1973209675.html

Доходы Ярославской области в I полугодии 2024 года превысили расходы

Доходы Ярославской области в I полугодии 2024 года превысили расходы - РИА Новости, 17.09.2024

Доходы Ярославской области в I полугодии 2024 года превысили расходы

Доходы бюджета Ярославской области в первом полугодии 2024 года превысили расходы и составили почти 60 миллиардов рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:23

2024-09-17T16:23

2024-09-17T16:23

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Доходы бюджета Ярославской области в первом полугодии 2024 года превысили расходы и составили почти 60 миллиардов рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Первое полугодие отработали с профицитом бюджета: доходы превысили расходы и составили почти 60 миллиардов рублей. Налоговые поступления по сравнению с прошлым годом выросли на 3,7%. Положительная динамика по НДФЛ, это значит, что в регионе повышаются зарплаты и появляются новые рабочие места", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Рост акцизов говорит об увеличении объемов реализации нашей продукции, добавил губернатор. По данным пресс-службы областного правительства, исполнение областного бюджета обсудили на заседании профильного комитета Ярославской облдумы, где с докладом выступил министр финансов региона Алексей Долгов. Он пояснил, что основная доля расходов приходится на социальную сферу – более 35 миллиардов рублей за первое полугодие. Долгов подчеркнул, что в полном объеме обеспечено финансирование всех социально значимых и публичных нормативных обязательств. Отдельно Долгов остановился на реализации мер поддержки контрактников и членов их семей, на вопросах гуманитарной помощи для военнослужащих, жителей приграничных регионов, помощи подшефному Акимовскому району. На эти цели из резервного фонда правительства региона за полгода выделено более 1,3 миллиарда рублей. "По поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева расходы на эти цели будут увеличены на 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, намерены увеличить финансирование на льготное лекарственное обеспечение, дополнительные социальные выплаты медработникам, обеспечить поддержку целевого обучения для 445 студентов Ярославского медколледжа", - подчеркнул региональный министр.

https://ria.ru/20240914/yaroslavl-1972667595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

михаил евраев