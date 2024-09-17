https://ria.ru/20240917/dnr-1973101971.html

В ДНР заочно арестовали наемника из Белоруссии

В ДНР заочно арестовали наемника из Белоруссии - РИА Новости, 17.09.2024

В ДНР заочно арестовали наемника из Белоруссии

Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении наемника из Белоруссии, который воевал на стороне ВСУ и получил за это более 300 тысяч рублей,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:48

2024-09-17T08:48

2024-09-17T08:48

донецкая народная республика

россия

белоруссия

вооруженные силы украины

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении наемника из Белоруссии, который воевал на стороне ВСУ и получил за это более 300 тысяч рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры России. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Республики Беларусь Яна Дюрбейко. Он заочно обвиняется по части 3 статье 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по версии следствия, с февраля по июль 2022 года обвиняемый принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. "Дюрбейко объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - отмечается в публикации.

https://ria.ru/20240903/dnr-1970265844.html

https://ria.ru/20240418/vsu-1940860445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, белоруссия, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, происшествия