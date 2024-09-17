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В ДНР заочно арестовали наемника из Белоруссии - РИА Новости, 17.09.2024
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08:48 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/dnr-1973101971.html
В ДНР заочно арестовали наемника из Белоруссии
В ДНР заочно арестовали наемника из Белоруссии - РИА Новости, 17.09.2024
В ДНР заочно арестовали наемника из Белоруссии
Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении наемника из Белоруссии, который воевал на стороне ВСУ и получил за это более 300 тысяч рублей,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T08:48
2024-09-17T08:48
донецкая народная республика
россия
белоруссия
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении наемника из Белоруссии, который воевал на стороне ВСУ и получил за это более 300 тысяч рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры России. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Республики Беларусь Яна Дюрбейко. Он заочно обвиняется по части 3 статье 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по версии следствия, с февраля по июль 2022 года обвиняемый принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. "Дюрбейко объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - отмечается в публикации.
https://ria.ru/20240903/dnr-1970265844.html
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донецкая народная республика, россия, белоруссия, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, происшествия
Донецкая Народная Республика, Россия, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
В ДНР заочно арестовали наемника из Белоруссии

Прокуратура ДНР утвердила обвинение наемнику из Белоруссии, воевавшего за ВСУ

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение в отношении наемника из Белоруссии, который воевал на стороне ВСУ и получил за это более 300 тысяч рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Республики Беларусь Яна Дюрбейко. Он заочно обвиняется по части 3 статье 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что, по версии следствия, с февраля по июль 2022 года обвиняемый принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника.
"Дюрбейко объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - отмечается в публикации.
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