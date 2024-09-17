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Только у шести тысяч находящихся в приютах детей нет родителей - РИА Новости, 17.09.2024
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11:50 17.09.2024 (обновлено: 14:58 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/detdom-1973134000.html
Только у шести тысяч находящихся в приютах детей нет родителей
Только у шести тысяч находящихся в приютах детей нет родителей - РИА Новости, 17.09.2024
Только у шести тысяч находящихся в приютах детей нет родителей
Почти 60 тысяч детей находятся сейчас в учреждениях, у 6 тысяч из них нет в живых обоих родителей, сообщила уполномоченный при президенте России по правам... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T11:50
2024-09-17T14:58
мария львова-белова
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Почти 60 тысяч детей находятся сейчас в учреждениях, у 6 тысяч из них нет в живых обоих родителей, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Львова-Белова в мае в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию. "В учреждениях (детдомах, приютах) находятся почти 60 тысяч детей ", - сообщила Львова-Белова на пресс-конференции, посвященной всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП). Она отметила, что 220 тысяч детей находятся в семьях в социально опасном положении и рискуют попасть в такие учреждения. При этом детский омбудсмен подчеркнула, что 6 тысяч детей находятся в семьях, где нет в живых обоих родителей.
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мария львова-белова, россия, общество, владимир путин
Мария Львова-Белова, Россия, Общество, Владимир Путин
Только у шести тысяч находящихся в приютах детей нет родителей

Из 60 000 проживающих в приютах детей только у шести тысяч нет обоих родителей

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВоспитанник детского дома
Воспитанник детского дома - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Воспитанник детского дома. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Почти 60 тысяч детей находятся сейчас в учреждениях, у 6 тысяч из них нет в живых обоих родителей, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Львова-Белова в мае в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию.
"В учреждениях (детдомах, приютах) находятся почти 60 тысяч детей ", - сообщила Львова-Белова на пресс-конференции, посвященной всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП).
Она отметила, что 220 тысяч детей находятся в семьях в социально опасном положении и рискуют попасть в такие учреждения. При этом детский омбудсмен подчеркнула, что 6 тысяч детей находятся в семьях, где нет в живых обоих родителей.
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19 апреля, 16:42
 
Мария Львова-БеловаРоссияОбществоВладимир Путин
 
 
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