https://ria.ru/20240917/detdom-1973134000.html

Только у шести тысяч находящихся в приютах детей нет родителей

Только у шести тысяч находящихся в приютах детей нет родителей - РИА Новости, 17.09.2024

Только у шести тысяч находящихся в приютах детей нет родителей

Почти 60 тысяч детей находятся сейчас в учреждениях, у 6 тысяч из них нет в живых обоих родителей, сообщила уполномоченный при президенте России по правам... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T11:50

2024-09-17T11:50

2024-09-17T14:58

мария львова-белова

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Почти 60 тысяч детей находятся сейчас в учреждениях, у 6 тысяч из них нет в живых обоих родителей, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Львова-Белова в мае в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по ее реформированию. Президент одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию. "В учреждениях (детдомах, приютах) находятся почти 60 тысяч детей ", - сообщила Львова-Белова на пресс-конференции, посвященной всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП). Она отметила, что 220 тысяч детей находятся в семьях в социально опасном положении и рискуют попасть в такие учреждения. При этом детский омбудсмен подчеркнула, что 6 тысяч детей находятся в семьях, где нет в живых обоих родителей.

https://radiosputnik.ru/20240419/siroty-1941094278.html

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мария львова-белова, россия, общество, владимир путин