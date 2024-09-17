СК завел дело по обстрелу ВСУ машины жителя Суджи
СК: возбуждено дело после обстрела машины мужчины, пытавшегося уехать из Суджи
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ машины жителя Суджи, пытавшегося уехать из зоны боевых действий, в результате чего один человек был ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что в медиа распространились данные об обстреле украинскими боевиками гражданского автомобиля, на котором передвигались 76-летний житель Суджи и его родственник.
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"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 пунктами "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти), пунктами "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 6 августа боевики оперативно-тактического управления "Северск", 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп в Суджанском районе Курской области, препятствуя эвакуации мирных граждан, обстреляли из автоматического огнестрельного оружия легковую машину, где находились два человека. В результате один мирный житель был ранен.
В настоящее время следователи проводят следственные действия с потерпевшими. Кроме того, устанавливаются все причастные к преступлениям.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 17 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,2 тысячи военных, 119 танков.
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