https://ria.ru/20240917/delo-1973220867.html

СК завел дело по обстрелу ВСУ машины жителя Суджи

СК завел дело по обстрелу ВСУ машины жителя Суджи - РИА Новости, 17.09.2024

СК завел дело по обстрелу ВСУ машины жителя Суджи

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ машины жителя Суджи, пытавшегося уехать из зоны боевых действий, в результате чего... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T17:07

2024-09-17T17:07

2024-09-17T17:08

суджа

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

курская область

валерий герасимов

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ машины жителя Суджи, пытавшегося уехать из зоны боевых действий, в результате чего один человек был ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Отмечается, что в медиа распространились данные об обстреле украинскими боевиками гражданского автомобиля, на котором передвигались 76-летний житель Суджи и его родственник."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 пунктами "а", "е", "ж" и "л" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти), пунктами "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 6 августа боевики оперативно-тактического управления "Северск", 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 61-й отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп в Суджанском районе Курской области, препятствуя эвакуации мирных граждан, обстреляли из автоматического огнестрельного оружия легковую машину, где находились два человека. В результате один мирный житель был ранен.В настоящее время следователи проводят следственные действия с потерпевшими. Кроме того, устанавливаются все причастные к преступлениям.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 17 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,2 тысячи военных, 119 танков.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

https://ria.ru/20240915/vsu-1972804367.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

суджа, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия, курская область, валерий герасимов