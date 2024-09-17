https://ria.ru/20240917/chempionat-1973274383.html

Чемпионат высоких технологий в Новгороде собрал более трех тысяч участников

Чемпионат высоких технологий в Новгороде собрал более трех тысяч участников - РИА Новости, 17.09.2024

Чемпионат высоких технологий в Новгороде собрал более трех тысяч участников

Чемпионат высоких технологий, открытие которого состоялось в Великом Новгороде, собрал более трех тысяч участников из 80 регионов России и 16 зарубежных стран,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T20:16

2024-09-17T20:16

2024-09-17T20:16

общество

россия

великий новгород

дмитрий чернышенко

владимир путин

сергей кравцов

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Чемпионат высоких технологий, открытие которого состоялось в Великом Новгороде, собрал более трех тысяч участников из 80 регионов России и 16 зарубежных стран, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "Мероприятие собрало более 3 тысяч участников из 80 российских регионов и 16 зарубежных стран. Партнерами мероприятия стали 20 ведущих компаний. Чемпионат высоких технологий - важная часть Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству, старт которому дал президент Владимир Путин", - сказал Чернышенко. По словам зампреда правительства, в условиях новых вызовов есть задача – внедрять собственные прорывные технологии и разработки во всех сферах. "Решения и проекты, предложенные участниками Чемпионата, также работают на достижение технологического лидерства нашей страны – национальной цели, поставленной главой государства. Этот Чемпионат стал для участников возможностью посоревноваться в компетенциях в сфере инновационных технологий, а для потенциальных работодателей - шансом найти перспективных молодых специалистов", - отметил Чернышенко. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что удалось сделать чемпионат, ориентированный на российскую экономику, на те перспективные направления подготовки кадров. Он отметил, что конкурс в колледжи на некоторые специальности составляет 20-30 человек на место, а по завершению обучения студенты чаще успешно трудоустраиваются: количество людей, которые после колледжа продолжают обучение в вузе и не вышли на рынок труда, снизилось с 12% до 6,8%.

https://ria.ru/20240917/putin-1973209344.html

https://ria.ru/20240618/kiberchempionaty-1953643872.html

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общество, россия, великий новгород, дмитрий чернышенко, владимир путин, сергей кравцов