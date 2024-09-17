https://ria.ru/20240917/chempionat-1973256652.html

Началась регистрация на международный чемпионат по программированию

Началась регистрация на международный чемпионат по программированию - РИА Новости, 17.09.2024

Началась регистрация на международный чемпионат по программированию

Открылась регистрация на международный чемпионат по программированию Yandex Cup с призовым фондом в 12,5 миллиона рублей, сообщают организаторы. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T19:11

2024-09-17T19:11

2024-09-17T19:12

ташкент

технологии

общество

яндекс

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Открылась регистрация на международный чемпионат по программированию Yandex Cup с призовым фондом в 12,5 миллиона рублей, сообщают организаторы. В этом году соревнование разделено на три части: для начинающих и опытных взрослых программистов, программистов-юниоров от 14 до 18 лет и сотрудников "Яндекса", которые отдельно сразятся за звание чемпиона компании. Призовой фонд турнира увеличился с 8,5 до 12,5 миллиона рублей. Участникам доступны шесть направлений: аналитика, фронтенд- и бэкенд-разработка, мобильная разработка, машинное обучение и "Алгоритм", посвященный спортивному программированию. В "Алгоритме" используются два языка, русский и английский. Принять участие в состязании смогут программисты со всего мира. Юниорам доступно два направления на русском языке — аналитика и "Алгоритм". Чемпионат состоит из трех этапов. С 14 по 20 октября пройдет онлайн-квалификация, 2 ноября — онлайн-полуфинал. Финал, а также церемония награждения состоятся со 2 по 6 декабря в Ташкенте. На этапе квалификации участники смогут попробовать свои силы сразу в нескольких направлениях, а к полуфиналу выбрать самое подходящее. Отличием Yandex Cup 2024 от соревнований прошлых лет станет Gold-финал, в котором победители стримов, включая юниоров и сотрудников "Яндекса", будут соревноваться за звание чемпиона каждого направления. Подать заявку на участие можно на сайте чемпионата до 20 октября включительно. Победители получат денежные призы. Участники, показавшие лучшие результаты в каждом направлении, смогут пройти собеседование в "Яндекс" по упрощенной схеме. "Мы заинтересованы в развитии сообщества олимпиадников — они отлично решают высокоуровневые задачи и помогают всей IT-индустрии создавать новые сложные технологии. Многие сотрудники "Яндекса" — участники и победители международных олимпиад. Также мы активно стараемся вовлекать талантливых школьников в спортивное программирование, чтобы они уже со школы могли вырасти в классных специалистов. Юниор-направление в Yandex Cup, где участники решают реальные задачи, связанные с IT-проектами — это хорошая возможность прокачаться, получить новые навыки и быстрее влиться в сообщество высокоуровневых разработчиков", — приводятся в сообщении слова руководителя службы по работе с молодежью в "Яндексе" Марины Максимовой. Компания проводит различные соревнования по программированию с 2011 года. В 2023 году заявку на участие в Yandex Cup подали более 16 тысяч человек из 70 стран. Финал проходил в Алматы, в нем приняли участие 120 человек из 16 стран.

ташкент

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ташкент, технологии, общество, яндекс