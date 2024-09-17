В Москву доставили троих пострадавших в Челябинске детей
Спецборт МЧС доставил в Москву на лечение троих пострадавших в Челябинске детей
© Фото : соцсетиОбстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов
© Фото : соцсети
Обстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Спецборт МЧС доставил в Москву троих пострадавших из Челябинска, нуждающихся в ранней реабилитации на базе одного из медицинских центров после нападения школьника 16 сентября, сообщает пресс-служба МЧС России.
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"Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших из Челябинска. Самолет Ан-148 чрезвычайного ведомства осуществил санитарную эвакуацию троих пострадавших детей, нуждающихся в ранней реабилитации на базе одного из федеральных медицинских центров", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В течение полета пострадавших сопровождали специалисты Минздрава России.
В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на других учеников и педагогов. Трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик, а также и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, двое из детей прооперированы. Всех троих планируют перевезти в Москву.
Подросток пронес в школу нож, молоток и муляж пистолета. Юноша вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них. Кроме того, ранение получила учительница, оказавшая сопротивление нападавшему. Злоумышленник также ранил сам себя. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.