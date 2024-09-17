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В Москву доставили троих пострадавших в Челябинске детей - РИА Новости, 17.09.2024
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20:12 17.09.2024 (обновлено: 20:46 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973273534.html
В Москву доставили троих пострадавших в Челябинске детей
В Москву доставили троих пострадавших в Челябинске детей - РИА Новости, 17.09.2024
В Москву доставили троих пострадавших в Челябинске детей
Спецборт МЧС доставил в Москву троих пострадавших из Челябинска, нуждающихся в ранней реабилитации на базе одного из медицинских центров после нападения... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T20:12
2024-09-17T20:46
происшествия
москва
челябинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нападение ученика на школу в челябинске
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Спецборт МЧС доставил в Москву троих пострадавших из Челябинска, нуждающихся в ранней реабилитации на базе одного из медицинских центров после нападения школьника 16 сентября, сообщает пресс-служба МЧС России."Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших из Челябинска. Самолет Ан-148 чрезвычайного ведомства осуществил санитарную эвакуацию троих пострадавших детей, нуждающихся в ранней реабилитации на базе одного из федеральных медицинских центров", - говорится в сообщении.Ведомство уточняет, что борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В течение полета пострадавших сопровождали специалисты Минздрава России.В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на других учеников и педагогов. Трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик, а также и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, двое из детей прооперированы. Всех троих планируют перевезти в Москву.Подросток пронес в школу нож, молоток и муляж пистолета. Юноша вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них. Кроме того, ранение получила учительница, оказавшая сопротивление нападавшему. Злоумышленник также ранил сам себя. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.
https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973204845.html
https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973162757.html
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происшествия, москва, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Москва, Челябинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Нападение ученика на школу в Челябинске
В Москву доставили троих пострадавших в Челябинске детей

Спецборт МЧС доставил в Москву на лечение троих пострадавших в Челябинске детей

© Фото : соцсетиОбстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов
Обстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : соцсети
Обстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Спецборт МЧС доставил в Москву троих пострадавших из Челябинска, нуждающихся в ранней реабилитации на базе одного из медицинских центров после нападения школьника 16 сентября, сообщает пресс-служба МЧС России.
«
"Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших из Челябинска. Самолет Ан-148 чрезвычайного ведомства осуществил санитарную эвакуацию троих пострадавших детей, нуждающихся в ранней реабилитации на базе одного из федеральных медицинских центров", - говорится в сообщении.
Сотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Источник: напавший на челябинскую школу подросток страдает шизофренией
Вчера, 15:58
Ведомство уточняет, что борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В течение полета пострадавших сопровождали специалисты Минздрава России.
В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на других учеников и педагогов. Трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик, а также и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, двое из детей прооперированы. Всех троих планируют перевезти в Москву.
Подросток пронес в школу нож, молоток и муляж пистолета. Юноша вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них. Кроме того, ранение получила учительница, оказавшая сопротивление нападавшему. Злоумышленник также ранил сам себя. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.
Сотрудники СК России в школе в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
СК рассказал о расследовании дела о нападении в школе в Челябинске
Вчера, 13:33
 
ПроисшествияМоскваЧелябинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нападение ученика на школу в Челябинске
 
 
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