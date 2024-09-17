https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973273534.html

В Москву доставили троих пострадавших в Челябинске детей

В Москву доставили троих пострадавших в Челябинске детей - РИА Новости, 17.09.2024

В Москву доставили троих пострадавших в Челябинске детей

Спецборт МЧС доставил в Москву троих пострадавших из Челябинска, нуждающихся в ранней реабилитации на базе одного из медицинских центров после нападения... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T20:12

2024-09-17T20:12

2024-09-17T20:46

происшествия

москва

челябинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нападение ученика на школу в челябинске

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Спецборт МЧС доставил в Москву троих пострадавших из Челябинска, нуждающихся в ранней реабилитации на базе одного из медицинских центров после нападения школьника 16 сентября, сообщает пресс-служба МЧС России."Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших из Челябинска. Самолет Ан-148 чрезвычайного ведомства осуществил санитарную эвакуацию троих пострадавших детей, нуждающихся в ранней реабилитации на базе одного из федеральных медицинских центров", - говорится в сообщении.Ведомство уточняет, что борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. В течение полета пострадавших сопровождали специалисты Минздрава России.В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на других учеников и педагогов. Трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик, а также и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, двое из детей прооперированы. Всех троих планируют перевезти в Москву.Подросток пронес в школу нож, молоток и муляж пистолета. Юноша вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них. Кроме того, ранение получила учительница, оказавшая сопротивление нападавшему. Злоумышленник также ранил сам себя. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.

https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973204845.html

https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973162757.html

москва

челябинск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нападение ученика на школу в челябинске