https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973162757.html

СК рассказал о расследовании дела о нападении в школе в Челябинске

СК рассказал о расследовании дела о нападении в школе в Челябинске - РИА Новости, 17.09.2024

СК рассказал о расследовании дела о нападении в школе в Челябинске

Следователи не подтверждают, что одно из уголовных дел, заведенных после нападения в школе №68 Челябинска, прекратят, пока идет расследование, сообщили РИА... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T13:33

2024-09-17T13:33

2024-09-17T13:35

происшествия

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

москва

нападение ученика на школу в челябинске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Следователи не подтверждают, что одно из уголовных дел, заведенных после нападения в школе №68 Челябинска, прекратят, пока идет расследование, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. Ранее "Коммерсант" писал, что одно из возбужденных после ЧП в школе Челябинска дел – об организации убийства двух и более лиц – якобы будет прекращено. Издание уточняло, что предполагаемый преступник не достиг возраста, с которого подлежит уголовной ответственности, а разбираться следствию предстоит с его родителями и сотрудницей ЧОПа. "Расследование продолжается, пока нет информации об этом", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующие вопросы. В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на других учеников и педагога. Трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель после оказания первой медпомощи были госпитализированы. По последним данным минздрава, состояние пострадавшей учительницы стабильно, она лечится в профильном отделении. Троих детей доставят на лечение в Москву, один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, двое других – в состоянии средней степени тяжести. Правоохранители выяснили, что 13-летний подросток вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них, досталось также учительнице, оказавшей ему сопротивление. Злоумышленник также ранил сам себя, его задержал вызванный в школу наряд Росгвардии. Следователи завели уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972965853.html

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происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, нападение ученика на школу в челябинске