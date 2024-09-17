СК рассказал о расследовании дела о нападении в школе в Челябинске
СК: уголовное дело по нападению в школе в Челябинске не прекратят
© СУ СК России по Челябинской областиСотрудники СК России в школе в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
© СУ СК России по Челябинской области
Сотрудники СК России в школе в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Следователи не подтверждают, что одно из уголовных дел, заведенных после нападения в школе №68 Челябинска, прекратят, пока идет расследование, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Ранее "Коммерсант" писал, что одно из возбужденных после ЧП в школе Челябинска дел – об организации убийства двух и более лиц – якобы будет прекращено. Издание уточняло, что предполагаемый преступник не достиг возраста, с которого подлежит уголовной ответственности, а разбираться следствию предстоит с его родителями и сотрудницей ЧОПа.
"Расследование продолжается, пока нет информации об этом", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующие вопросы.
В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на других учеников и педагога. Трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель после оказания первой медпомощи были госпитализированы. По последним данным минздрава, состояние пострадавшей учительницы стабильно, она лечится в профильном отделении. Троих детей доставят на лечение в Москву, один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, двое других – в состоянии средней степени тяжести.
Правоохранители выяснили, что 13-летний подросток вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них, досталось также учительнице, оказавшей ему сопротивление. Злоумышленник также ранил сам себя, его задержал вызванный в школу наряд Росгвардии. Следователи завели уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.
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