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СК рассказал о расследовании дела о нападении в школе в Челябинске - РИА Новости, 17.09.2024
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13:33 17.09.2024 (обновлено: 13:35 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973162757.html
СК рассказал о расследовании дела о нападении в школе в Челябинске
СК рассказал о расследовании дела о нападении в школе в Челябинске - РИА Новости, 17.09.2024
СК рассказал о расследовании дела о нападении в школе в Челябинске
Следователи не подтверждают, что одно из уголовных дел, заведенных после нападения в школе №68 Челябинска, прекратят, пока идет расследование, сообщили РИА... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:33
2024-09-17T13:35
происшествия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
нападение ученика на школу в челябинске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Следователи не подтверждают, что одно из уголовных дел, заведенных после нападения в школе №68 Челябинска, прекратят, пока идет расследование, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. Ранее "Коммерсант" писал, что одно из возбужденных после ЧП в школе Челябинска дел – об организации убийства двух и более лиц – якобы будет прекращено. Издание уточняло, что предполагаемый преступник не достиг возраста, с которого подлежит уголовной ответственности, а разбираться следствию предстоит с его родителями и сотрудницей ЧОПа. "Расследование продолжается, пока нет информации об этом", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующие вопросы. В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на других учеников и педагога. Трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель после оказания первой медпомощи были госпитализированы. По последним данным минздрава, состояние пострадавшей учительницы стабильно, она лечится в профильном отделении. Троих детей доставят на лечение в Москву, один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, двое других – в состоянии средней степени тяжести. Правоохранители выяснили, что 13-летний подросток вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них, досталось также учительнице, оказавшей ему сопротивление. Злоумышленник также ранил сам себя, его задержал вызванный в школу наряд Росгвардии. Следователи завели уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972965853.html
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происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Москва, Нападение ученика на школу в Челябинске
СК рассказал о расследовании дела о нападении в школе в Челябинске

СК: уголовное дело по нападению в школе в Челябинске не прекратят

© СУ СК России по Челябинской областиСотрудники СК России в школе в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Сотрудники СК России в школе в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© СУ СК России по Челябинской области
Сотрудники СК России в школе в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Следователи не подтверждают, что одно из уголовных дел, заведенных после нападения в школе №68 Челябинска, прекратят, пока идет расследование, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Ранее "Коммерсант" писал, что одно из возбужденных после ЧП в школе Челябинска дел – об организации убийства двух и более лиц – якобы будет прекращено. Издание уточняло, что предполагаемый преступник не достиг возраста, с которого подлежит уголовной ответственности, а разбираться следствию предстоит с его родителями и сотрудницей ЧОПа.
"Расследование продолжается, пока нет информации об этом", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующие вопросы.
В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на других учеников и педагога. Трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель после оказания первой медпомощи были госпитализированы. По последним данным минздрава, состояние пострадавшей учительницы стабильно, она лечится в профильном отделении. Троих детей доставят на лечение в Москву, один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, двое других – в состоянии средней степени тяжести.
Правоохранители выяснили, что 13-летний подросток вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них, досталось также учительнице, оказавшей ему сопротивление. Злоумышленник также ранил сам себя, его задержал вызванный в школу наряд Росгвардии. Следователи завели уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.
Сотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Напавшего на школу в Челябинске подростка доставили в психбольницу
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ПроисшествияЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМоскваНападение ученика на школу в Челябинске
 
 
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