https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973134123.html

Пострадавших в школе в Челябинске детей отправят на лечение в Москву

Пострадавших в школе в Челябинске детей отправят на лечение в Москву - РИА Новости, 17.09.2024

Пострадавших в школе в Челябинске детей отправят на лечение в Москву

Детей, пострадавших при нападении школьника с молотком в школе Челябинска 16 сентября, спецбортом в сопровождении родителей перевезут в Москву, сообщила во... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T11:51

2024-09-17T11:51

2024-09-17T12:11

челябинск

москва

нападение ученика на школу в челябинске

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Детей, пострадавших при нападении школьника с молотком в школе Челябинска 16 сентября, спецбортом в сопровождении родителей перевезут в Москву, сообщила во вторник пресс-служба минздрава региона.По данным пресс-службы, федеральный Минздрав продолжает совместную работу с врачами больницы, в которой находятся пострадавшие дети. Проведены повторные консультации с ведущими специалистами России, дети переведены из реанимации в отделение нейрохирургии, все лечебные мероприятия проводятся согласно рекомендациям."Состояние детей стабильное, в связи с чем принято решение начать мероприятия по ранней реабилитации на базе федеральных медицинских учреждений. Специальным бортом дети в сопровождении родителей будут направлены в Москву", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что в Москву перевезут всех троих детей, пострадавших в школе.Как сообщалось, во вторник министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская лично осмотрела детей, которые продолжают лечение в областной детской больнице. Кроме того, пострадавшая учительница продолжает лечение в профильном отделении, ее состояние стабильное.В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на других учеников и педагогов. Трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, двое из детей прооперированы.Подросток пронес в школу нож, молоток и муляж пистолета. Юноша вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них. Кроме того, ранение получила учительница, оказавшая сопротивление нападавшему. Злоумышленник также ранил сам себя. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.

https://ria.ru/20240916/merkacheva-1972997778.html

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челябинск

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

челябинск, москва, нападение ученика на школу в челябинске, происшествия