Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей при ЧП в Челябинске учительницы
Минздрав: состояние учительницы, пострадавшей при ЧП в Челябинске, стабильное
© СУ СК России по Челябинской областиСотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
© СУ СК России по Челябинской области
Сотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Состояние учительницы, пострадавшей при нападении в школе в Челябинске, стабильное, она лечится в профильном отделении, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
"Она лечится в профильном отделении, состояние стабильное", – сказала собеседница агентства.
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В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на других учеников и педагогов. Трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, двое из детей прооперированы. По последним данным минздрава, два ребенка продолжают находиться в реанимации, они в сознании, их состояние стабильно, один ребенок лечится в профильном отделении.
Подросток пронес в школу нож, молоток и муляж пистолета. Юноша вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них. Кроме того, ранение получила учительница, оказавшая сопротивление нападавшему. Злоумышленник также ранил сам себя. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.
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