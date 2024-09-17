https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973103323.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей при ЧП в Челябинске учительницы

Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей при ЧП в Челябинске учительницы - РИА Новости, 17.09.2024

Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей при ЧП в Челябинске учительницы

Состояние учительницы, пострадавшей при нападении в школе в Челябинске, стабильное, она лечится в профильном отделении, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:59

2024-09-17T08:59

2024-09-17T09:11

челябинск

нападение ученика на школу в челябинске

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Состояние учительницы, пострадавшей при нападении в школе в Челябинске, стабильное, она лечится в профильном отделении, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона."Она лечится в профильном отделении, состояние стабильное", – сказала собеседница агентства.В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на других учеников и педагогов. Трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, двое из детей прооперированы. По последним данным минздрава, два ребенка продолжают находиться в реанимации, они в сознании, их состояние стабильно, один ребенок лечится в профильном отделении.Подросток пронес в школу нож, молоток и муляж пистолета. Юноша вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них. Кроме того, ранение получила учительница, оказавшая сопротивление нападавшему. Злоумышленник также ранил сам себя. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.

https://ria.ru/20240916/cheljabinsk-1972953373.html

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972965853.html

челябинск

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челябинск, нападение ученика на школу в челябинске, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия