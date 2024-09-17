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Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей при ЧП в Челябинске учительницы - РИА Новости, 17.09.2024
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08:59 17.09.2024 (обновлено: 09:11 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973103323.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей при ЧП в Челябинске учительницы
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей при ЧП в Челябинске учительницы - РИА Новости, 17.09.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей при ЧП в Челябинске учительницы
Состояние учительницы, пострадавшей при нападении в школе в Челябинске, стабильное, она лечится в профильном отделении, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T08:59
2024-09-17T09:11
челябинск
нападение ученика на школу в челябинске
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Состояние учительницы, пострадавшей при нападении в школе в Челябинске, стабильное, она лечится в профильном отделении, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона."Она лечится в профильном отделении, состояние стабильное", – сказала собеседница агентства.В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на других учеников и педагогов. Трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, двое из детей прооперированы. По последним данным минздрава, два ребенка продолжают находиться в реанимации, они в сознании, их состояние стабильно, один ребенок лечится в профильном отделении.Подросток пронес в школу нож, молоток и муляж пистолета. Юноша вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них. Кроме того, ранение получила учительница, оказавшая сопротивление нападавшему. Злоумышленник также ранил сам себя. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.
https://ria.ru/20240916/cheljabinsk-1972953373.html
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972965853.html
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челябинск, нападение ученика на школу в челябинске, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Челябинск, Нападение ученика на школу в Челябинске, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей при ЧП в Челябинске учительницы

Минздрав: состояние учительницы, пострадавшей при ЧП в Челябинске, стабильное

© СУ СК России по Челябинской областиСотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Сотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© СУ СК России по Челябинской области
Сотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Состояние учительницы, пострадавшей при нападении в школе в Челябинске, стабильное, она лечится в профильном отделении, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
"Она лечится в профильном отделении, состояние стабильное", – сказала собеседница агентства.
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Челябинске проверяют соцсети школьника, напавшего на сверстников
16 сентября, 13:39
В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком и ножом напал на других учеников и педагогов. Трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, двое из детей прооперированы. По последним данным минздрава, два ребенка продолжают находиться в реанимации, они в сознании, их состояние стабильно, один ребенок лечится в профильном отделении.
Подросток пронес в школу нож, молоток и муляж пистолета. Юноша вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них. Кроме того, ранение получила учительница, оказавшая сопротивление нападавшему. Злоумышленник также ранил сам себя. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.
Сотрудники СК России в школе в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Напавшего на школу в Челябинске подростка доставили в психбольницу
16 сентября, 14:18
 
ЧелябинскНападение ученика на школу в ЧелябинскеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
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