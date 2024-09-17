https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973102725.html

Пострадавшие при нападении на челябинскую школу дети остаются в реанимации

Пострадавшие при нападении на челябинскую школу дети остаются в реанимации - РИА Новости, 17.09.2024

Пострадавшие при нападении на челябинскую школу дети остаются в реанимации

Двое детей, пострадавших при нападении школьника с молотком в школе Челябинска 16 сентября, продолжают оставаться в реанимационном отделении, их состояние... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:55

2024-09-17T08:55

2024-09-17T09:02

челябинск

нападение ученика на школу в челябинске

происшествия

здоровье - общество

челябинская область

россия

алексей текслер

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Двое детей, пострадавших при нападении школьника с молотком в школе Челябинска 16 сентября, продолжают оставаться в реанимационном отделении, их состояние стабильное, еще один ребенок находится в профильном отделении, сообщила во вторник пресс-служба минздрава региона.Во вторник министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская лично осмотрела детей, которые продолжают лечение в областной детской больнице."Два ребенка продолжают находиться в реанимации, в сознании, состояние стабильное. Один ребенок в профильном отделении, получает все необходимое лечение", - говорится в сообщении.Состояние пострадавших находится на контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера, информация также направляется в Минздрав РФ, уточняется в сообщении. На сегодня также запланированы контрольные обследования и повторные консультации с главными специалистами, добавляется в сообщении.В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные. Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.

https://ria.ru/20240916/obysk-1973045526.html

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челябинск, нападение ученика на школу в челябинске, происшествия, здоровье - общество, челябинская область, россия, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)