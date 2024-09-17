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Пострадавшие при нападении на челябинскую школу дети остаются в реанимации - РИА Новости, 17.09.2024
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08:55 17.09.2024 (обновлено: 09:02 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973102725.html
Пострадавшие при нападении на челябинскую школу дети остаются в реанимации
Пострадавшие при нападении на челябинскую школу дети остаются в реанимации - РИА Новости, 17.09.2024
Пострадавшие при нападении на челябинскую школу дети остаются в реанимации
Двое детей, пострадавших при нападении школьника с молотком в школе Челябинска 16 сентября, продолжают оставаться в реанимационном отделении, их состояние... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T08:55
2024-09-17T09:02
челябинск
нападение ученика на школу в челябинске
происшествия
здоровье - общество
челябинская область
россия
алексей текслер
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Двое детей, пострадавших при нападении школьника с молотком в школе Челябинска 16 сентября, продолжают оставаться в реанимационном отделении, их состояние стабильное, еще один ребенок находится в профильном отделении, сообщила во вторник пресс-служба минздрава региона.Во вторник министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская лично осмотрела детей, которые продолжают лечение в областной детской больнице."Два ребенка продолжают находиться в реанимации, в сознании, состояние стабильное. Один ребенок в профильном отделении, получает все необходимое лечение", - говорится в сообщении.Состояние пострадавших находится на контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера, информация также направляется в Минздрав РФ, уточняется в сообщении. На сегодня также запланированы контрольные обследования и повторные консультации с главными специалистами, добавляется в сообщении.В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные. Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.
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челябинск, нападение ученика на школу в челябинске, происшествия, здоровье - общество, челябинская область, россия, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Челябинск, Нападение ученика на школу в Челябинске, Происшествия, Здоровье - Общество, Челябинская область, Россия, Алексей Текслер, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Пострадавшие при нападении на челябинскую школу дети остаются в реанимации

Двое детей, пострадавших при ЧП в челябинской школе, остаются в реанимации

© СУ СК России по Челябинской областиСотрудники СК России в школе в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Сотрудники СК России в школе в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© СУ СК России по Челябинской области
Сотрудники СК России в школе в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Двое детей, пострадавших при нападении школьника с молотком в школе Челябинска 16 сентября, продолжают оставаться в реанимационном отделении, их состояние стабильное, еще один ребенок находится в профильном отделении, сообщила во вторник пресс-служба минздрава региона.
Во вторник министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская лично осмотрела детей, которые продолжают лечение в областной детской больнице.
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Следователи проводят обыск в доме напавшего на школу в Челябинске
16 сентября, 14:53
"Два ребенка продолжают находиться в реанимации, в сознании, состояние стабильное. Один ребенок в профильном отделении, получает все необходимое лечение", - говорится в сообщении.
Состояние пострадавших находится на контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера, информация также направляется в Минздрав РФ, уточняется в сообщении. На сегодня также запланированы контрольные обследования и повторные консультации с главными специалистами, добавляется в сообщении.
В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные. Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.
Заместитель главы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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ЧелябинскНападение ученика на школу в ЧелябинскеПроисшествияЗдоровье - ОбществоЧелябинская областьРоссияАлексей ТекслерФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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