Пострадавшие при нападении на челябинскую школу дети остаются в реанимации
Двое детей, пострадавших при ЧП в челябинской школе, остаются в реанимации
© СУ СК России по Челябинской областиСотрудники СК России в школе в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
© СУ СК России по Челябинской области
Сотрудники СК России в школе в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
ЧЕЛЯБИНСК, 17 сен – РИА Новости. Двое детей, пострадавших при нападении школьника с молотком в школе Челябинска 16 сентября, продолжают оставаться в реанимационном отделении, их состояние стабильное, еще один ребенок находится в профильном отделении, сообщила во вторник пресс-служба минздрава региона.
Во вторник министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская лично осмотрела детей, которые продолжают лечение в областной детской больнице.
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16 сентября, 14:53
"Два ребенка продолжают находиться в реанимации, в сознании, состояние стабильное. Один ребенок в профильном отделении, получает все необходимое лечение", - говорится в сообщении.
Состояние пострадавших находится на контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера, информация также направляется в Минздрав РФ, уточняется в сообщении. На сегодня также запланированы контрольные обследования и повторные консультации с главными специалистами, добавляется в сообщении.
В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные. Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре. Возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии.