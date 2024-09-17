https://ria.ru/20240917/cheljabinsk-1973161316.html
Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Челябинске
Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Челябинске - РИА Новости, 17.09.2024
Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Челябинске
Двум детям в тяжелом состоянии провели операции, двоих повезут в федеральную клинику, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:22
2024-09-17T13:22
2024-09-17T13:22
происшествия
челябинск
россия
мария львова-белова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение ученика на школу в челябинске
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Двум детям в тяжелом состоянии провели операции, двоих повезут в федеральную клинику, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "В настоящий момент двое детей в тяжелом состоянии, провели им операции… Двоих повезем в федеральную клинику", - сообщила Львова-Белова на пресс-конференции, посвященной всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП). Она добавила, что один ребенок находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, однако его родители пока не соглашаются на транспортировку, и он пока остается в Челябинске. В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое детей были прооперированы и остаются в реанимации. Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре. СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973103323.html
https://ria.ru/20240916/chop-1972920470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, россия, мария львова-белова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Россия, Мария Львова-Белова, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение ученика на школу в Челябинске
Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Челябинске
Львова-Белова: двух детей отправят в федеральную клинику
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Двум детям в тяжелом состоянии провели операции, двоих повезут в федеральную клинику, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"В настоящий момент двое детей в тяжелом состоянии, провели им операции… Двоих повезем в федеральную клинику", - сообщила Львова-Белова на пресс-конференции, посвященной всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП).
Она добавила, что один ребенок находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, однако его родители пока не соглашаются на транспортировку, и он пока остается в Челябинске.
В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое детей были прооперированы и остаются в реанимации.
Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.
СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии
, добавили в ГУМВД.