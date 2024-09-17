https://ria.ru/20240917/cheljabinsk-1973161316.html

Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Челябинске

Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Челябинске - РИА Новости, 17.09.2024

Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Челябинске

Двум детям в тяжелом состоянии провели операции, двоих повезут в федеральную клинику, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T13:22

2024-09-17T13:22

2024-09-17T13:22

происшествия

челябинск

россия

мария львова-белова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение ученика на школу в челябинске

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Двум детям в тяжелом состоянии провели операции, двоих повезут в федеральную клинику, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "В настоящий момент двое детей в тяжелом состоянии, провели им операции… Двоих повезем в федеральную клинику", - сообщила Львова-Белова на пресс-конференции, посвященной всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП). Она добавила, что один ребенок находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, однако его родители пока не соглашаются на транспортировку, и он пока остается в Челябинске. В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое детей были прооперированы и остаются в реанимации. Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре. СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973103323.html

https://ria.ru/20240916/chop-1972920470.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, челябинск, россия, мария львова-белова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске