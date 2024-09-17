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В Брянске открыли опору ЛЭП, стилизованную под символ СВО

В Брянске открыли опору ЛЭП, стилизованную под символ СВО - РИА Новости, 17.09.2024

В Брянске открыли опору ЛЭП, стилизованную под символ СВО

В День города и годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Брянске была открыта опора ЛЭП в форме латинской буквы "V", обозначающей "викторию"... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:59

2024-09-17T16:59

2024-09-17T16:59

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МОСКВА, 17 сен - пресс-служба ПАО "Россети Центр". В День города и годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Брянске была открыта опора ЛЭП в форме латинской буквы "V", обозначающей "викторию" или Победу. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз и глава "Россети Центр" Игорь Маковский, а также брянские Герои Российской Федерации и их родственники, участники боевых действий, представители ветеранских и общественных организаций. Новая опора является частью действующей линии электропередачи 110 кВ и выполнена в цветах российского триколора и Георгиевской ленты, в верхней части размещен герб Брянской области. Высота составляет 39 метров, ширина – 23 метра, масса – более 85 тонн. Расположена на благоустроенной территории площадью 0,2 гектара. Энергетический объект символизирует крепкую и нерушимую веру в наш народ, его единство, силу духа, патриотизм и волю к независимости. "В День освобождения Брянского края от немецко-фашистских захватчиков компания "Россети Центр" сделала необычный подарок — обновила действующую опору воздушной линии электропередачи, превратив ее в значимый символ. Я выражаю искренние слова благодарности компании "Россети Центр", ее генеральному директору Игорю Владимировичу Маковскому и всем, кто принимал участие в возведении объекта. Огромное спасибо за работу энергетиков, которые каждый день рискуют жизнью, выполняя свой долг, обеспечивая электроснабжение в приграничье", – отметил Александр Богомаз. "Эта опора – знак качества нашей работы в регионе. Благодарю за доверие, оказанное нам, энергетикам. Мы делали и будем делать все, чтобы при любых условиях обеспечивать надежной электроэнергией всех потребителей. Уверен, этот объект станет новой достопримечательностью для жителей Брянска и его гостей и украшением города, а также символом безусловной веры в Победу над врагом на все времена", – сказал Игорь Маковский. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы