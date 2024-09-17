https://ria.ru/20240917/bpla-1973179451.html

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 17.09.2024

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью

Российские средства ПВО в 13:30 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:24

2024-09-17T14:24

2024-09-17T14:24

специальная военная операция на украине

россия

курская область

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО в 13:30 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Семнадцатого сентября в 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240917/svo-1973177226.html

россия

курская область

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россия, курская область