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ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 17.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/bpla-1973179451.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 17.09.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
Российские средства ПВО в 13:30 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:24
2024-09-17T14:24
специальная военная операция на украине
россия
курская область
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО в 13:30 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Семнадцатого сентября в 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью

МО РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО в 13:30 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Семнадцатого сентября в 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская область
 
 
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