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ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 17.09.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
Российские средства ПВО в 13:30 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:24
2024-09-17T14:24
2024-09-17T14:24
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россия
курская область
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО в 13:30 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Семнадцатого сентября в 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
МО РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью